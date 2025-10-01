Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий пресс-секретаря ГСЧС Одесской области Марины Авериной в эфире национального марафона.

Что рассказали в ГСЧС об освобождении людей из-за последствий непогоды?

Марина Аверина рассказала, что в Одессе спасатели эвакуировали людей из 7 разных автобусов. С одного транспортного средства было эвакуировано 50 человек.

Пресс-секретарь также отметила, что вода иногда была даже выше уровня груди, там где доставали людей именно из автобусов. Были даже ситуации, где уровень воды достигал участка шеи.

Также Марина Аверина в комментарии 24 Канала отметила, что спасатели были привлечены на спасение и эвакуацию людей, которые попали в водяные ловушки, из разных автобусов, один из которых международный.

Спасатели перевозили этих людей в салонах пожарных автомобилей, а также на крышах пожарных автомобилей в безопасные места,

– отметила пресс-секретарь.

Также спасатели доставали транспортные средства, которые также были заблокированы на дорогах, и работали по откачке воды в зданиях, частных домовладениях и многоэтажках.

Какие последствия повлекла непогода в Одессе?