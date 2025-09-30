Синоптики попереджали, що про сильний дощ та пориви вітру до 17 метрів за секунду. У мережі публікують кадри негоди, яка накрила регіон, передає 24 Канал.

Які наслідки негоди на Одещині?

До ліквідації негоди задіяно 45 одиниць техніки та 323 співробітники.

У мережі публікують кадри, як в Одесі автівки пливуть вулицями. Через негоду трамваї зупинилися, а тролейбуси змінили маршрути.

Зокрема, трамвайний маршрут №7 курсує з 11 ст. Люстдорфської дороги до Херсонського скверу, а №12 – тимчасово не курсує.

Підтопило низку вулиць, зокрема, Промислову, Хімічну, Героїв Небесної Сотні, Сім'ї Глодан, Князя Ярослава Мудрого, Марсельська, Інглезі та інші. Наразі введено тимчасові обмеження руху за наступними адресами:️

вулиця Балківська зі сторони Маловського та Пересипського мосту;️

вулиця Інглезі зі сторони Варненської – вулиця Івана і Юрія Лип.

Водіїв просять бути уважними та обирати альтернативні маршрути.

Ч️ерез негоду можливі відключення електропостачання на світлофорах. Наразі вони не працюють на проспекті Князя Володимира Великого, вулиці 28-ї бригади імені Лицарів Зимового Походу, Героїв Крут, Іцхака Рабіна, Василя Стуса, Мельницька.

Окрім того, в Одеському районі сталося аварійне відключення світла. Енергетики обіцяють відновити постачання до 12:00. Критичні об'єкти підключають до резервних джерел.

Потерпає від негоди іншій міста, зокрема, Чорноморськ, а ще Білгород-Дністровський, де зафіксували найбільшу кількість опадів і станом на 6 ранку було перевищено місячну норму.

Опади на Одещині / Інфографіка гідрометцентру

Де ще вирує негода?

Сильні пориви вітру у Миколаєві на вулиці 3-й Слобідській повалили дерево на автомобіль. Рятувальники вже на місці події ліквідовують наслідки інциденту.

На щастя, постраждалих немає. Про перебої з електропостачанням також наразі не повідомляли.

Дерево впало на авто у Миколаєві / Фото із соцмереж

А от у Тернопільській області негода пошкодила 4 лінії електропередач напругою 10 кВ. Наразі там без світла 11 населених пунктів, а це 1523 споживачі у зонах обслуговування Бережанського, Гусятинського та Чортківського РЕМів.

Енергетики працюють, аби відновити постачання.

