Синоптики попереджали, що про сильний дощ та пориви вітру до 17 метрів за секунду. У мережі публікують кадри негоди, яка накрила регіон, передає 24 Канал.
Які наслідки негоди на Одещині?
До ліквідації негоди задіяно 45 одиниць техніки та 323 співробітники.
У мережі публікують кадри, як в Одесі автівки пливуть вулицями. Через негоду трамваї зупинилися, а тролейбуси змінили маршрути.
Негода накрила Одещину
Негода на Одещині
Зокрема, трамвайний маршрут №7 курсує з 11 ст. Люстдорфської дороги до Херсонського скверу, а №12 – тимчасово не курсує.
Підтопило низку вулиць, зокрема, Промислову, Хімічну, Героїв Небесної Сотні, Сім'ї Глодан, Князя Ярослава Мудрого, Марсельська, Інглезі та інші. Наразі введено тимчасові обмеження руху за наступними адресами:️
- вулиця Балківська зі сторони Маловського та Пересипського мосту;️
- вулиця Інглезі зі сторони Варненської – вулиця Івана і Юрія Лип.
Водіїв просять бути уважними та обирати альтернативні маршрути.
Обмеження руху в Одесі
Одещину заливає дощ
Ч️ерез негоду можливі відключення електропостачання на світлофорах. Наразі вони не працюють на проспекті Князя Володимира Великого, вулиці 28-ї бригади імені Лицарів Зимового Походу, Героїв Крут, Іцхака Рабіна, Василя Стуса, Мельницька.
Негода на Одещині
Окрім того, в Одеському районі сталося аварійне відключення світла. Енергетики обіцяють відновити постачання до 12:00. Критичні об'єкти підключають до резервних джерел.
Негода в Одесі
Потерпає від негоди іншій міста, зокрема, Чорноморськ, а ще Білгород-Дністровський, де зафіксували найбільшу кількість опадів і станом на 6 ранку було перевищено місячну норму.
Опади на Одещині / Інфографіка гідрометцентру
Де ще вирує негода?
Сильні пориви вітру у Миколаєві на вулиці 3-й Слобідській повалили дерево на автомобіль. Рятувальники вже на місці події ліквідовують наслідки інциденту.
На щастя, постраждалих немає. Про перебої з електропостачанням також наразі не повідомляли.
Дерево впало на авто у Миколаєві / Фото із соцмереж
А от у Тернопільській області негода пошкодила 4 лінії електропередач напругою 10 кВ. Наразі там без світла 11 населених пунктів, а це 1523 споживачі у зонах обслуговування Бережанського, Гусятинського та Чортківського РЕМів.
Енергетики працюють, аби відновити постачання.
Погода в Україні: останні новини
До кінця тижня, 5 жовтня, погода буде мінливою та дощовою. Вдень температура коливатиметься +8 до +23.
Тим часом у Карпатах можливий сніг. Там уже сніжило 29 вересня та було -3.
Попри похолодання по всій Україні, синоптики припускають, що "бабине літо" ще може повернутися.