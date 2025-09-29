Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на обласні гідрометцентри.

Де погіршиться погода?

Попередження про небезпечні метеорологічні явища на вівторок дали по Харківщині.

Так, у Харкові та області очікуються пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду.

Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Довідково. I рівень небезпеки означає потенційну небезпеку для населення, транспорту та інфраструктури. Потрібно бути обережними під час перебування на вулиці, уникати дерев, рекламних конструкцій та ліній електропередач.

Така ж сама ситуація 30 вересня буде на Дніпропетровщині, Херсонщині, Вінниччині.

1 рівень небезпечності також оголосили на Одещині – там очікується значний дощ.

