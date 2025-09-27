Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю синоптикині Укргідрометцентру Наталії Птухи для OBOZ.UA.

Чи буде "бабине літо" в Україні?

Наталія Птуха зауважила, що "бабине літо", тобто потепління після тривалого періоду похолодання, "не виключається".

Поки що в тих розрахунках, які є на сьогодні, у найближчій синоптичній перспективі, буде досить помірний температурний фон. Якихось сильних коливань, стрибків, різкого прогріву або додаткового різкого зниження температури наразі не очікуємо. Тобто буде стримана температура,

– наголосила вона.

Синоптикиня додала, що погода значною мірою залежатиме від хмарності. Чим менше хмар, тим більш прохолодною буде ніч і теплішим день. Якщо хмарність більша, то ніч буде теплішою, а день, навпаки, прохолоднішим, бо повітря не так сильно прогрівається.

"До кінця цього місяця та навіть на початку жовтня, ми не очікуємо підвищення температури, потепління або бабиного літа", – вказала Птуха.

У інтерв'ю 24 Каналу синоптикиня Віра Балабух також не виключила, що "бабине літо" буде, але скільки таких періодів буде сказати поки не можна.

Чого чекати від погоди далі?