Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю OBOZ.UA, передає 24 Канал.

Коли до України прийдуть дощі?

За словами Птухи, в понеділок та вівторок, 29 і 30 вересня, "є передумови для певних дощів". Синоптики прогнозують зниження атмосферного тиску. Незначні дощі можливі й у неділю, 28 вересня, але лише у північній частині країни.

Водночас заморозки припиняться завдяки більшій хмарності. У ці дати повітря вночі може прогріватися до +4…+9 градусів.

Зауважимо, що в понеділок дощитиме майже скрізь. Лише вночі опадів не буде у південній частині та у західних областях. При цьому денні температурні максимуми будуть дещо нижчими через хмарність, до +8…+14 градусів, на Закарпатті й півдні – до +14…+19 градусів.

Якою буде погода в жовтні?