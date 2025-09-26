Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью OBOZ.UA, передает 24 Канал.

Когда в Украину придут дожди?

По словам Птухи, в понедельник и вторник, 29 и 30 сентября, "есть предпосылки для определенных дождей". Синоптики прогнозируют снижение атмосферного давления. Незначительные дожди возможны и в воскресенье, 28 сентября, но только в северной части страны.

В то же время заморозки прекратятся благодаря большей облачности. В эти даты воздух ночью может прогреваться до +4...+9 градусов.

Заметим, что в понедельник будет идти дождь почти везде. Только ночью осадков не будет в южной части и в западных областях. При этом дневные температурные максимумы будут несколько ниже из-за облачности, до +8...+14 градусов, на Закарпатье и юге – до +14...+19 градусов.

Какой будет погода в октябре?