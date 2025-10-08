Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Службу безпеки України.

Що в СБУ кажуть про зловмисників?

Слідчі Служби безпеки встановили, що наприкінці березня 2025 року 22-річна дівчина під час пошуку "легких грошей" погодилася виконати "кур'єрське завдання" від невстановленої особи. Анонім запропонував виконання нібито безпечного доручення – перевезення коштів, за що пообіцяв 3 тисячі доларів.

Для завдання дівчина залучила свого 21-річного знайомого. За координатами, наданими так званим "роботодавцем", обоє прибули до лісосмуги поблизу Львова, де забрали сумку. Проте всередині замість грошей виявили саморобний вибуховий пристрій.

Після цього анонім, який виявився представником російських спецслужб, запропонував їм продовжити співпрацю в обмін на обіцяні гроші. Виконавці погодилися та продовжили виконувати інструкції куратора,

– кажуть правоохоронці.

За вказівкою ворога завербовані агенти придбали обладнання для дистанційного відеоспостереження та фіксації запланованого теракту. Наступним кроком мало стати закладання замаскованого вибухового пристрою біля будівлі одного з районних відділів поліції Львова.

Втім, правоохоронці затримали агентів під час спроби реалізувати злочинний намір. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Правоохоронці затримали агентів російських спецслужб: дивіться фото СБУ

Судитимуть зловмисників за двома статтями Кримінального кодексу України:

частина 2 статті 111 (державна зрада вчинена в умовах воєнного стану);

частина 1 статті 263 (незаконне поводження з вибуховими пристроями).

