Затриманими виявилися безробітні мешканці Одеси. Про це пише 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України.

Що відомо про підготовку теракту в Одесі?

В СБУ повідомили про затримання подружжя ворожих агентів, які готували теракт в Одесі. За даними слідства, вони діяли за завданням російських спецслужб та планували підірвати українських військових.

Агенти отримали від російського куратора координати схрону, де зберігався саморобний вибуховий пристрій. Перед цим вони вивчали місця скупчення особового складу Сил оборони, позначали їх на гугл-мапах і надсилали інформацію ворогу.

Після узгодження однієї з локацій планували закласти там вибухівку.

Служба безпеки завчасно викрила агентів, задокументувала їхні злочини і затримала, коли вони прямували до місця запланованого теракту,

– йдеться в повідомленні.

Подружжя ворог завербував у телеграм-каналі під виглядом "легкого заробітку".

Фігурантам вже оголошено підозру у підготовці теракту. Також розглядається питання про вручення підозри у державній зраді.

Подружжя перебуває під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

