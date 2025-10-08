Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Что в СБУ говорят о злоумышленниках?

Следователи Службы безопасности установили, что в конце марта 2025 года 22-летняя девушка во время поиска "легких денег" согласилась выполнить "курьерское задание" от неустановленного лица. Аноним предложил выполнение якобы безопасного поручения – перевозки средств, за что пообещал 3 тысячи долларов.

Для задания девушка привлекла своего 21-летнего знакомого. По координатам, предоставленным так называемым "работодателем", оба прибыли в лесополосу вблизи Львова, где забрали сумку. Однако внутри вместо денег обнаружили самодельное взрывное устройство.

После этого аноним, который оказался представителем российских спецслужб, предложил им продолжить сотрудничество в обмен на обещанные деньги. Исполнители согласились и продолжили выполнять инструкции куратора,

– говорят правоохранители.

По указанию врага завербованные агенты приобрели оборудование для дистанционного видеонаблюдения и фиксации запланированного теракта. Следующим шагом должно было стать закладка замаскированного взрывного устройства возле здания одного из районных отделов полиции Львова.

Впрочем, правоохранители задержали агентов при попытке реализовать преступное намерение. Обвинительный акт направлен в суд.

Судить злоумышленников будут по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

часть 2 статьи 111 (государственная измена совершенная в условиях военного положения);

часть 1 статьи 263 (незаконное обращение со взрывными устройствами).

