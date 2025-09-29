Бюро экономической безопасности Украины снова сталкивается с проблемами. Первым серьезным вызовом стало назначение директором Александра Цивинского, которого утвердила независимая комиссия.

Однако благодаря общественной огласке БЭБ наконец получило голову. Но при принятии проекта государственного бюджета на 2026 год появились новые сложности для учреждения – Бюро экономической безопасности Украины осталось без необходимого финансирования. Почему разразился целый скандал с назначением Александра Цивинского на должность директора и борется ли украинская власть с коррупцией, в материале 24 Канала читайте подробнее.

"Магическое письмо", из-за которого стало невозможным назначение Цивинского

В целом создание Бюро экономической безопасности Украины было одним из обязательств Украины перед Международным валютным фондом. Они нам новые транши, а мы обязательства бороться с коррупцией.

Главным требованием украинского общества было назначение руководителем Бюро экономической безопасности Украины Александра Цивинского, кандидатуру которого независимая комиссия утвердила еще в конце июня 2025 года.

Однако его назначение несколько раз сталкивалось с сопротивлением, потому что Кабинет Министров Украины просто отказывался назначить Цивинского, который выиграл конкурс. У власти даже был аргумент, почему его нельзя назначать. Причиной стало письмо о безопасности от Службы безопасности Украины.

Наше правительство решило этого не делать (не назначать директором БЭБ Цивинского, – 24 Канал) из-за письма СБУ или чего-либо подобного, потому что мы до сих пор не имеем такого письма. До сих пор нет никакой официальной информации ни от каких учреждений о том, что это было,

– отметил доктор экономических наук, председатель Adventer Group Андрей Длигач.

То есть загадочное письмо, которое СБУ направила в Кабмин и которое стало причиной не назначить Цивинского – просто исчезло? В то же время, по словам самого Цивинского, второго экземпляра письма не существует, потому что после возвращения из Кабмина его уничтожили.

Нет, мы видели письмо. Письмо нам зачитал кто-то из комитета, кто имел необходимый допуск к секретной информации. Его содержание не имело никакой новой информации, особенно которая бы касалась международных представителей, поэтому мы продолжили обсуждение кандидатуры, а потом провели еще одно голосование,

– прокомментировал письмо один из членов комиссии по избранию директора БЭБ Джеймс Вассерстром.

В то же время СБУ ответила Цивинскому, что якобы вся проверка проводилась исключительно на основании обращения главы конкурсной комиссии Лауры Стефан. Но здесь есть проблема – Джеймс Вассерстром говорит, что международные члены комиссии не видели серьезных проблем. По его словам, у Лауры ни разу не возникало опасений относительно кандидатуры Цивинского.

"Отбор осуществляли три международных члена комиссии. Трое граждан Украины не согласились с выбором Цивинского. Причиной назвали связи его семьи с Россией", – рассказал Джеймс Вассерстром.

Обратите внимание! СБУ якобы выяснила, что отец Цивинского является гражданином России и постоянно проживает на ее территории.

К слову, на видео заседания по проведению конкурса 24 июня 2025 года четко видно голоса за Цивинского и напротив Лауры стоит отметка "да".



Скриншот заседания по проведению конкурса на должность главы БЭБ

То есть СБУ месяцами не реагировала на письмо от комиссии, а именно от Лауры, а потом в ключевой момент после завершения конкурса, решения комиссии и передачи документов в Правительство – вносит информацию, что ничего не меняет, но дает Кабмину формальный повод "поставить на паузу" назначение.

"Письмо, которого не существует. Основания, которых никогда не было. Решение, которое до сих пор не принято. СБУ официально подтвердила отсутствие каких-либо оснований для моего неназначения директором Бюро экономической безопасности Украины", – отреагировал Цивинский на "магическое письмо".

Чем опасным для Украины был скандал с назначением главы БЭБ?

Победителя конкурса на должность главы Бюро экономической безопасности Александра Цивинского все же назначили, но с опозданием. Кабмин сделал это уже после завершения дедлайна, установленного на 31 июля, от которого зависело предоставление Украине очередного транша от МВФ. К слову, во время войны и дефицита бюджета остаться без финансовой помощи – критически опасно для Украины.

Однако уже новоназначенному премьер-министру Украины Юлии Свириденко вдруг все равно понадобилось, чтобы Цивинский прошел полиграф. Стоит отметить, что выводы полиграфа в Украине не имеют статуса доказательства в суде и не являются обязательными для учета судом. Их можно использовать только как ориентировочную информацию или дополнительный аргумент в совокупности с другими доказательствами.

После решения конкурсной комиссии, необходимых проверок и тестирования на полиграфе – возражений относительно его кандидатуры нет,

– написала Свириденко в своем телеграм-канале.

Поэтому из-за общественного резонанса и активной работе антикоррупционных активистов Цивинского все же назначили. Однако вскоре появились новые проблемы.

Почему Кабмин не предусмотрел расходов на реформу БЭБ в 2026 году?

Правительство Украины одобрило проект госбюджета на 2026 год, где выделило дополнительно 23% на Государственное бюро расследований, связываемое с президентом Владимиром Зеленским, а на реформу независимого органа Бюро экономической безопасности – ничего.

Напомним, что накануне принятия проекта бюджета на 2026 год Цивинский рассказал о проблемах, связанных с финансированием, отметив дискриминационно низкие заработные платы работникам БЭБ, по сравнению с другими органами.

"Мы очень активно работали с представителями правительства по этому вопросу, и на данный момент мы знаем, что нас услышали, и эта проблема будет частично решена в 2026 году. Впоследствии было сообщение, что бюджет, который будет подан на 2026 год, будет одинаковым для ГБР, НАБУ и БЭБ", – сообщил председатель БЭБ.

Однако через несколько дней в правительстве заявили, что в госбюджете на 2026 год не предусмотрены расходы на реформы Бюро экономической безопасности Украины и таможенной службы.

Тогда возникает вопрос, как БЭБ эффективно бороться с коррупцией? И что же это были за обещания от правительства, которые не оправдались? Все эти многочисленные проблемы, которые возникают с Бюро экономической безопасности и Цивинским, не выглядят искусственными.

Это означает, что модернизация этих институтов не является настоящим приоритетом для государства. Государственное бюро расследований не является независимым. Это контроль политической власти в Украине. Этот институт может быть использован для давления на различных представителей государственной власти,

– отметил доктор экономических наук Андрей Длигач.

Коррупционная война не заканчивается под громкие салюты. Назначение Цивинского выглядит как победа, но это, скорее, локальная схватка, а не битва за мир.

Государство публично клянется в поддержке, а тем временем не закладывает ни одной гривны на реформу Бюро экономической безопасности. Это не ошибка – это сигнал. Если власть инвестирует в Государственное бюро расследований и экономит на независимых антикоррупционных институтах, это означает, что политическая логика побеждает здравый смысл.

Бизнес поддержал идею общественных активистов, антикоррупционных активистов и аналитических центров, что мы должны протестовать, и мы должны просить президента и власть вернуться к приоритетному антикоррупционному приоритету и предоставить независимость НАБУ и другим антикоррупционным институтам,

– добавил глава Adventer Group.

Именно здесь становится очевидно, что вопрос не только в финансах. Это о приоритетах государства. Когда на словах все "за реформу", а на деле денег нет, мы видим не техническую ошибку, а политический выбор. И этот выбор говорит громче, чем любые пресс-брифинги.

Поэтому украинцы воюют на два фронта. Внешний враг стреляет ракетами. Внутренний – прячется в кабинетах и бюджетных строках. И пока в правительстве раздают обещания без сметы, эту войну выиграть невозможно. Но надежда есть, и она – в борьбе.