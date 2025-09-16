Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в эфире 24 Канала отметил, что бизнес постоянно жалуется на работу и давление со стороны ГБР. Но по неизвестным причинам работникам этой структуры увеличивают зарплаты.

Читайте также Средства на увеличение расходов ГБР есть, а на реформу БЭБ – нет: какие приоритеты бюджета в 2026 году

Кто останавливает реформу БЭБ?

Представители правительства неоднократно заявляли, что вскоре состоится реформа таможни, реформа Бюро экономической безопасности, переаттестация. Эти органы должны были наконец работать для того, чтобы помогать бизнесу и показывать новое качество.

Но в цифрах на государственный бюджет на проведение этих реформ мы не видим денег. Непонятно, почему мы выделяем миллиард гривен для того, чтобы ГБР и дальше повышало свои зарплаты, но не принимаем решений, на которые действительно все ждут.

Директор БЭБ Александр Цивинский в интервью 24 Каналу отметил, что у его работников едва ли не самые низкие зарплаты, если сравнивать с ГБР, НАБУ, ВАКС. Он выражал надежду, что в бюджете на 2026 год ситуация изменится, но его ожидания не оправдались.

Насколько я понимаю, то идея не закладывать никаких денег на реформу БЭБ принадлежит не правительству, а Офису Президента. Учитывая всю эпопею с поиском российского следа и блокированием назначения Цивинского, складывается впечатление, что в ОП не очень хотят иметь независимый, нормальный правоохранительный орган,

– сказал Ярослав Железняк.

По его мнению, правительство и президент своими решениями блокируют реформу БЭБ. Непонятно, почему так происходит, если в это же время процветает нелегальный рынок табака, алкоголя, топлива и игорный бизнес.

Ожидать ли реакции партнеров?

Конечно, западные партнеры могут высказать свое мнение о ситуации. Но понятно, что все эти реформы прежде всего нужны не им, а Украине. По совам народного депутата, только на нелегальном табачном рынке государство теряет 25 миллиардов гривен, еще по 10 на нелегальном алкоголе и топливе.

Это деньги нужны нам для того, чтобы на достойном уровне профинансировать армию. И они зависят от того, удастся ли нам реформировать БЭБ, таможню. Если это сделать, то можно собрать достаточно большую сумму денег, которые станут существенной поддержкой для армии,

– добавил нардеп.

Также стоит отметить, что БЭБ не могут финансировать наши международные партнеры. Ведь это правоохранительный орган, поэтому технически и юридически это невозможно.

К каким шагам готовится парламент?

Ярослав Железняк заверил, что депутаты будут искать решение этой проблемы. Деньги на реформу БЭБ и таможни должны быть. Ведь мы видим выделение очень больших сумм на стратегическую коммуникацию, финансирование ОП, не до конца понятные компании.

"Я вижу огромный потенциал все это забрать, потому что это точно не является профильными расходами и направить туда, где это нужно. В первую очередь говорится о военных расходах, реформу таможни и БЭБ", – отметил народный депутат.

Что говорили в БЭБ о финансировании?