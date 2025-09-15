Об этом в эфире 24 Канала рассказал директор БЭБ Александр Цивинский, отметив, что мы имеем институцию, где работают люди. Часть из них являются профессиональными и хорошо выполняют свою работу.

Какие проблемы с зарплатой в БЭБ?

По словам Александра Цивинского, первое, с чем он столкнулся на работе – это с дискриминационно низкими заработными платами по сравнению с другими органами в контексте того, где законом определены одни и те же условия.

Мы очень активно работали с представителями правительства по этому поводу. Теперь мы знаем, что нас услышали. Частично эта проблема будет решена в 2026 году,

– сказал директор БЭБ.

Он добавил, что есть "сакральный" необлагаемый минимум, который раньше был для органов. В частности, для ГБР, НАБУ, ВАКС он считался от 3028 гривен, а исключительно для БЭБ – почему-то от 2102 гривен. То есть когда в законе все написано одинаково, это дискриминационная норма, которая существенно влияет на мотивацию, потому что никто не понимает, почему так.

Сейчас уже достигнуто согласование. В проекте бюджета, который пойдет непосредственно в Верховную Раду для голосования, предусмотрено уже выравнивание этой позиции с другими органами. То есть необлагаемый минимум для всех будет одинаковый, как это и должно быть.

"Я считаю, это первый четкий, понятный шаг. Потому что в самом начале нашего взаимодействия и премьер-министр, и представители правительства указали, что мы будем строить новый формат взаимодействия, который позволит бюро развиваться. Это первый шаг, который уже осуществлен", – отметил Александр Цивинский.

Что демотивирует работник БЭБ?

Все, что нужно – это выполнить требования закона, предусмотренных для аналогичного органа. Если в отношении работника БЭБ будут выполнять закон так же, как и в отношении работника Государственного бюро расследований, то он будет чувствовать справедливость.

Это позволит мне сделать так, чтобы крутые люди и специалисты, которые есть в Бюро экономической безопасности, чувствуя справедливость к себе, остались работать. Прошли переаттестацию и понимали, что получают достойные условия заработной платы, классную команду, возможность развиваться,

– отметил Александр Цивинский.

В Украине есть несколько спецорганов по которым четко предусмотрены одинаковые условия. Есть определенные особенности, но они выписаны в законе. Нужно выполнять все, что там написано.

Важный момент заключается в том, что среди всех правоохранительных органов, особенно специализированных, идет борьба за таланты. Все хотят умных, креативных, добропорядочных работников, которые будут качественно выполнять свою работу.

Но если сегодня работник БЭБ получает на 60% меньше, чем в другом органе, то какие бы там ни были супер экологические условия, он все-таки будет чувствовать банальную несправедливость и пойдет работать в другой орган.

Если, например, говорим о бизнесе, о равенстве, то все говорят, что хотят равные условия, хотят соревноваться креативом, системами организации работы и интеллектуальными способностями, но налоги должны быть равны. А в моем случае получилось наоборот,

– добавил директор БЭБ.

Сейчас, благодаря коммуникации и первому шагу правительства, началось движение в правильном направлении. Осталось решить проблему с НДФЛ. Тогда удастся получить равные условия для бизнеса и для органа, который эти условия создает.

Что известно о деятельности БЭБ?