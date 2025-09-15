Про це в ефірі 24 Каналу розповів директор БЕБ Олександр Цивінський, зауваживши, що ми маємо інституцію, де працюють люди. Частина з них є фаховими та добре виконують свою роботу.

Які проблеми з зарплатою у БЕБ?

За словами Олександра Цивінського, перше, з чим він зіткнувся на роботі – це з дискримінаційно низькими заробітними платнями у порівнянні з іншими органами у контексті того, де законом визначені одні й ті самі умови.

Ми надзвичайно активно працювали з представниками уряду щодо цього. Тепер ми знаємо, що нас почули. Частково ця проблема буде розв’язана у 2026 році,

– сказав директор БЕБ.

Він додав, що є "сакральний" неоподаткований мінімум, який раніше був для органів. Зокрема, для ДБР, НАБУ, ВАКС він рахувався від 3028 гривень, а виключно для БЕБ – чомусь від 2102 гривень. Тобто коли в законі все написано однаково, це дискримінаційна норма, яка суттєво впливає на мотивацію, бо ніхто не розуміє, чому так.

Зараз вже досягнуто узгодження. У проєкті бюджету, який піде безпосередньо у Верховну Раду для голосування, передбачено вже вирівняння цієї позиції з іншими органами. Тобто неоподаткований мінімум для всіх буде однаковий, як це і мало б бути.

"Я вважаю, це перший чіткий, зрозумілий крок. Тому що на самому початку нашої взаємодії і прем'єр-міністр, і представники уряду вказали, що ми будемо будувати новий формат взаємодії, який дозволить бюро розвиватися. Це перший крок, який вже здійснений", – наголосив Олександр Цивінський.

Що демотивує працівник БЕБ?

Все, що потрібно – це виконати вимоги закону, які передбачені для аналогічного органу. Якщо щодо працівника БЕБ виконуватимуть закон так само, як і щодо працівника Державного бюро розслідувань, то він відчуватиме справедливість.

Це дозволить мені зробити так, щоб круті люди й спеціалісти, які є в Бюро економічної безпеки, відчуваючи справедливість до себе, залишились працювати. Пройшли переатестацію і розуміли, що отримують гідні умови заробітної плати, класну команду, можливість розвиватися,

– зауважив Олександр Цивінський.

В Україні є декілька спецорганів щодо яких чітко передбачені однакові умови. Є певні особливості, але вони виписані в законі. Потрібно виконувати все, що там написано.

Важливий момент полягає в тому, що серед всіх правоохоронних органів, особливо спеціалізованих, йде боротьба за таланти. Всі хочуть розумних, креативних, доброчесних працівників, які якісно виконуватимуть свою роботу.

Але якщо сьогодні працівник БЕБ отримує на 60% менше, ніж в іншому органі, то які б там не були супер екологічні умови, він все-таки відчуватиме банальну несправедливість і піде працювати в інший орган.

Якщо, наприклад, говоримо про бізнес, про рівність, то всі кажуть, що хочуть рівні умови, хочуть змагатися креативом, системами організації роботи та інтелектуальними здібностями, але податки мають бути рівні. А в моєму випадку вийшло навпаки,

– додав директор БЕБ.

Зараз, завдяки комунікації й першому кроку уряду, почався рух у правильному напрямку. Залишилося розв'язати проблему з ПДФО. Тоді вдасться отримати рівні умови для бізнесу та для органу, який ці умови створює.

