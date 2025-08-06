Застережень стосовно його кандидатури на цю посаду немає. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єрку Юлію Свириденко.

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Що відомо про призначення Цивінського?

Юлія Свириденко, коментуючи це, написала, що очікує від новопризначеного голови БЕБ оновлення роботи Бюро, зміцнення інституції та досягнення вагомого рівня довіри між Бюро й українськими підприємцями.

Важливо, щоб економічні відносини в Україні не спотворювались тіньовими схемами та щоб бізнес міг розраховувати на повагу з боку держави,

– написала вона.

Раніше переможець конкурсу на посаду голови Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський пройшов поліграф. після цього СБУ подала до Кабміну результати поліграфа, але це інформація з обмеженим доступом.

Нагадаємо, ще 25 червня Цивінський став переможцем конкурсу на посаду голови Бюро економічної безпеки (БЕБ). До цього він працював керівником третього підрозділу детективів 2 Головного підрозділу НАБУ.

Вже 30 червня український уряд не зміг підтримати його призначення. Пояснили це певними "безпековими оцінками" Служби безпеки, зокрема йшлося про те, що родичі Цивінського проживають у Росії.