На тлі призначення нового директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Україні розгорівся скандал. Кабмін відхилив кандидатуру Олександра Цивінського, який ще 24 червня став переможцем у конкурсі. Адже Служба безпеки повідомила, що його батько нібито має російське громадянство.

Утім, 31 липня СБУ офіційно підтвердила відсутність підстав для непризначення Цивінського на посаду директора БЕБ, але його досі так і не призначили.

Переможець конкурсу на посаду директора БЕБ Олександр Цивінський в інтерв'ю 24 Каналу відверто розповів про безпекову перевірку від СБУ, громадянство батька та наступні кроки на шляху до посади – читайте далі у матеріалі.

Важливо Кандидат на посаду директора БЕБ Цивінський пройде поліграф

Перевірка СБУ під час конкурсу

Служба безпеки України офіційно підтвердила відсутність підстав для вашого непризначення на посаду директора БЕБ 31 липня. Напередодні вже знову сплив термін того, як мали затвердити вас офіційно на цій посаді. Втім, щось не так.

Що було конкретно у відповіді СБУ? Для чого взагалі подавався цей запит? І що ж тепер стає на перешкоді тому, аби було офіційне ваше затвердження?

Відповідно до інформації, яка мною отримана, будь-яких документів на теперішню мить, у яких містились би "безпекові ризики", не існує. Був лист, який взяли до уваги на попередньому засіданні Кабміну, але він тепер знищений, що може свідчити про те, що, можливо, навіть якщо якась інформація була, вона вже не актуальна. Про це офіційно мені надали відповідь.

Але про що ще там мовиться, на основі чого проводилися перевірки? Я так розумію, що зверталася голова конкурсної комісії пані Лаура Штефан, але чому не зверталася опісля того, як було проведено конкурс і вас було обрано? А може її хтось попросив про це?

Ні, ні. Згідно з листом і загальною інформацією, можна зробити однозначний висновок, що це звернення мало місце ще в червні, а може навіть і раніше, щодо будь-якої інформації, яка є щодо кандидатів. Інформація була надана комісії, наскільки я пригадую, 26 або 25 червня для ухвалення рішень.

Повне інтерв'ю з Олександром Цивінським: дивіться відео

А вже ось цей лист, який надійшов до Кабінету Міністрів, датований 30.06. Згідно з відповіддю, ця інформація збиралася ще на основі запиту голови комісії Лаури Штефан. Чому саме 30 червня він був і чому саме його надіслали до Кабміну, відповіді на ці запитання мені не надано. Більше щось повідомити я не можу, це просто звичайна логіка.

27 червня визначений переможець, а 30 червня датований лист, який скерований до Кабміну. По факту свою діяльність комісія завершила з миті обрання переможця.

Тобто, юридично на цьому вона ухвалила своє рішення і надалі комісія існує, але вже інформація їй після 27 числа, очевидно, що не потрібна. Вся необхідна інформація була нею отримана і на основі неї було ухвалене рішення.

Жодного документа, що містить безпекові ризики, не існує. А що взагалі могли перевіряти? Про що непокоїлися? Я ж так розумію, поки тривав конкурс, то й так були етапи перевірки всіх кандидатів і вас, зокрема?

Так, я пройшов всі етапи перевірки. Була проведена спецперевірка СБУ. Ці матеріали були надані комісії. Вже наприкінці конкурсу надійшов ще якийсь лист про те, що є безпекові ризики щодо певних кандидатів, зокрема щодо мене, про те, що можливо, мій батько є громадянином Росії.

Водночас на мої неодноразові запити, як до Служби безпеки, так і Кабміну (я на цю мить верифікований) підтвердженої інформації, чи він дійсно є таким громадянином, чи не є, я так і не отримав. Тобто, є якісь відомості, те, що мені відомо, з телеграм-каналів 20 – 30-річної давнини.

Мені для себе навіть дійсно було б цікаво знати, тому що мені необхідно заповнювати різноманітні офіційні документи і ця інформація має значення. Але в мене будь-яких відомостей з цього приводу дотепер немає. Незважаючи на те, що про це дуже багато інформації в інтернеті, офіційної відповіді нема.

Навпаки, згідно з відповіддю, яку отримав від Служби безпеки України, вказано, що вона не може мені надати цих відомостей. Тому я досі не маю ані підтвердження, ані спростування. Дуже хотілося б їх отримати.

Громадянство батька та зв'язок з росіянами

Тобто ви самі навіть не можете це перевірити, ви не спілкуєтеся з батьком? Й інших родичів, які можуть мати російське громадянство, у вас немає?

Ні, інших родичів немає. Я про це, насправді, повідомляв ще у 2023 році, коли брав участь у конкурсі на посаду директора Національного антикорупційного бюро, і цього разу, що я не можу ані підтвердити, ані спростувати. Це пов'язано з тим, що з батьком не спілкуюся вже протягом багатьох років, орієнтовно десяти.

Я точно знаю, що протягом останніх 30 років він (батько Цивінського – 24 Каналу) живе в Україні. В мене немає жодних підтверджених відомостей щодо його громадянства. Я знаю точно, що він громадянин України, оскільки він отримував допомогу та вчиняв різноманітні юридичні дії. Але знову ж таки, паспорта я не бачив.

Зверніть увагу! Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував відхилення кандидатури Цивінського на посаду директора БЕБ. За його словами, ніхто не має відповідати за вчинки своїх батьків, братів чи сестер. Проте, на його думку, уряд, виходячи з інтересів держави, вирішив одноголосно піти на такий крок.

Це моє глибоке переконання через те, що він вчиняє дії, які здатні вчиняти лише громадяни України. А от щодо наявності іншого громадянства, я намагаюся для себе отримати цю відповідь, але, на жаль, я її не отримав. Офіційні органи з цього приводу мовчать: ані підтверджують, ані спростовують.

Вони могли би теж зайнятися цією перевіркою, надати і вам відомості, якщо ви теж надсилаєте такі запити. Чи, може, вони також не можуть знайти. В чому тут тоді проблема, якщо так за це хвилюються?

Найкраще і найлегше тоді, коли якісь процедури відбуваються прозоро та публічно. Тобто, якщо є претензії, є зауваження або навіть є такий факт, то про нього треба повідомити або письмово, або надати мені можливість ознайомитися, або публічно опублікувати.

На цю мить не існує жодних заборон на відкриту публікацію прізвищ осіб, яких підозрюють у вчиненні якогось правопорушення, демонстрацію їхніх облич або вчинення інших подібних дій. Ця історія взагалі для мене доволі специфічна, тому що я відповідаю за свої дії, за те, що я роблю, і я вважаю, що я чинив завжди гідно і правильно.

Водночас факт наявності громадянства навіть у мого батька, з яким я тривалий час не спілкуюсь, очевидно, дійсно треба перевіряти. Але я, як людина, до якої є така претензія, 100% маю мати право знати, є таке чи немає. Будь-який спосіб цю інформацію від мене приховувати, я вважаю неправильним.

Пане Олександре, я правильно розумію, що у вас немає ніяких контактів із мешканцями, представниками, громадянами країни-агресорки, особливо приватного рівня?

Я вважаю, що кожна людина демонструє свою позицію діями. У 2014 році я був одним з перших працівників органів внутрішніх справ, який відправився на територію антитерористичної операції.

Коли настав інший виклик, 24 лютого 2022 рік, я, спільно з колегами й побратимами з Національного антикорупційного бюро, з першого дня долучився до оборони Києва і виконував всі необхідні дії. Надалі я майже рік ще проходив службу військову.

Тож для мене це питання вкрай принципове, та й загалом у теперішніх умовах це неприпустимо.

Про непрозорість ситуації щодо перевірки

Пані Штефан (голова конкурсної комісії Лаура Штефан – 24 Канал) каже про те, що в межах перевірки, яка запитувалася в СБУ, дані стосувалися родичів трьох кандидатів, які можуть мати російські документи, і не стосувалися самих кандидатів. А чи відомо, чи перевірялися також родичі інших кандидатів? Чи це цілеспрямована перевірка саме щодо вас? Чи то як переможця, чи то може хтось міг попросити це зробити?

Слід зазначити, що дана інформація щодо трьох кандидатів надійшла ще до визначення переможця. Мені невідомо чи в інших кандидатів, про яких не згадали, така сама ситуація, як у мене, чи як у двох інших. Я не можу говорити про цілеспрямованість чи нецілеспрямованість цієї ситуації.

Єдине, що я можу констатувати, що ситуація точно непрозора. Тому що якщо є звинувачення, його повинні пред'явити, щоб людина мала право захищатися. У тому числі і я, тому що особисто для мене ця ситуація дуже неприємна.

Я маю мати право відновити свою честь та гідність. Якщо є якісь документи, я їх маю право або спростовувати, або підтверджувати. А якщо їх немає і досі ця тема сама по собі мусолиться, а конкретики до цієї миті немає. Звичайно, що я хотів би поставити крапку і довести свою думку в цій ситуації.

Чи був тиск на конкурсну комісію?

Член конкурсної комісії Донатас Маласкевічюс говорить про те, що він був дійсно шокований числом спроб вплинути на рішення комісії. Він озвучив: "Маю визнати, що я був занадто наївним спочатку. Використання Служби безпеки для відбору виглядає не лише неприйнятно, але й небезпечно, беручи до уваги як легко її долучати". Інший член комісії Джеймс Вассерстром зазначив, що воєнний стан не є приводом порушувати верховенство права, тож призначення не має відкладатися.

Про який тиск і оце число спроб говорить пан Маласкевічюс, з боку яких органів чи представників влади він міг здійснюватися? Наскільки це взагалі ненормально тиснути на представників міжнародних членів конкурсної комісії з відбору голови БЕБ?

Якщо йдеться про тиск на членів комісії, то, очевидно, саме вони й можуть надати з цього приводу найбільш обґрунтовану відповідь. Існує багато різних припущень, зокрема висловлених засобами масової інформації, але, як юрист, спираюся виключно на факти.

Мені не відомі жодні достовірні факти з цього приводу, окрім тієї інформації, яку повідомили члени комісії. А щодо припущень, я коментувати їх не буду, оскільки з позиції юриста вважаю це неправильно. Є докази, ми чітко ставимо питання. Їх немає. Тож шукаємо, збираємо і далі вже ухвалюємо рішення, яку позицію займати.

Робота в НАБУ

Ми бачили з вами щодо НАБУ і САП намагання та спроби обмежити їхню незалежність. Так, напередодні парламент повернув їхнє функціонування в незалежне правове русло. Чи можемо ми пов'язувати перипетії навколо вашого призначення із тим, що якраз таки в НАБУ і САП проводилися обшуки, шукалися російські агенти. Окрім того, я нагадаю, що про вашу попередню діяльність, ви були керівником підрозділу детективів у НАБУ. Чи може бути з цим паралель?

Ключовим є те, що я ще залишаюся керівником підрозділу детективів, я працюю зараз в Національному антикорупційному бюро України. Чи є ці речі пов'язані? Ну, на мою суб'єктивну думку, напевно, так. Я думаю, час розставить все на свої місця.

Чи маємо ми вдовольнитися тим, що Верховна Рада України відкотила назад своє рішення, і тепер незалежність НАБУ і САП поновлена? Європейська комісія схвалює, а ми?

Я завжди дивлюся на те, що ми конкретно має на цю мить. Зараз діяльність антикорупційного блоку повернули до попередніх стандартів. Впевнений, що я і мої колеги намагаємося здійснювати свою діяльність незалежно, неупереджено та ефективно.

Російський слід в антикорупційних органах

Чи справді сильним був той ймовірний російський вплив в НАБУ, чи були заслані агенти до його лав? Бо саме цим же мотивувалися під час численних обшуків і необхідності перепідпорядкування антикорупційних структур. Як з цим боротися?

Я не бачив і не мав змоги ознайомитися з якимись матеріалами. Але, якщо говорити про безпосередньо моїх підлеглих, немає жодних даних про те, що інформація (про російських агентів – 24 Канал) відповідає об'єктивній дійсності.

У мене, якщо чесно, справді є сумніви щодо того, чи достатньо підстав для низки дій, які проводили. Всі необхідні дані містяться у відповідних матеріалах. Як я вже казав раніше, усі питання вирішують дуже просто – з позиції публічності та прозорості.

Якщо є претензії, чи є зауваження, то, згідно з нещодавнім рішенням Європейського суду з прав людини, представники, у яких проводили невідкладні обшуки, мають право бути під час судового засідання щодо легалізації цього обшуку і почути всі причини та підстави, чому він був проведений. Якраз так можна було б зняти 99% питань.

Але, наскільки мені відомо, частину працівників, у яких проводили обшуки, не запросили на судове засідання.

Закон про Національне антикорупційне бюро України Верховна Рада ухвалила 14 жовтня 2014 року, вже у квітні 2015 року цей орган створили. Хіба за 10 років не могли зробити щось для унеможливлення чи уникнення проникнення російської агентури? Зрештою, проводити аудити та перевірки можна було спокійно упродовж 10 років, а не так хаотично, як це відбулося тиждень тому.

Якщо весь російський вплив полягає лише у тому, що внаслідок певних історичних подій, у працівників НАБУ, як і в інших громадян України, можуть бути родичі, які проживають на території ворога, то це дуже сумнівна історія. Адже дивно без інших доказів, без причетності особи до вчинення конкретних дій стверджувати про російську агентуру чи якийсь російський вплив.

Якщо ж ми говоримо про конкретні факти, коли хтось з працівників НАБУ діяв в інтересах ворога, звичайно, що такому немає виправдання. На це має бути негайна реакція.

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Але якби ці факти були, то абсолютно вся інформація з цього приводу була б вже доступна для суспільства. Тому що там, де є реальне порушення, там у нас є і прозорість, і публічність. Там, де є питання, так не завжди відбувається.

Ситуація з НАБУ і САП, як і непризначення вас на посаду очільника БЕБ, псує наш шлях до Європейського Союзу. Та кому ж це може бути вигідно на тлі того, що у нас є зовнішній ворог насамперед? Крім того, можливо, у нас є хтось, хто не надто хоче вступу України до ЄС?

Мені складно сказати. Я не хочу коментувати чутки. Водночас, я переконаний, що наш новий Кабінет Міністрів ухвалить законне рішення.

Про розгляд нових кандидатів на голову БЕБ та наступні кроки

Колишній очільник українського уряду Денис Шмигаль заявив, що Комісія з відбору голови БЕБ могла б подати й інших кандидатів на посаду голови БЕБ. Мовляв, закон дає комісії варіант, як діяти в таких випадках. Про що може бути ця заява? Адже пані Лаура Штефан заявляла, що Комісія вже не має мандату для додаткових рішень.

У таких ситуаціях я завжди звертаюся до документів. Є протокол № 68, відповідно до якого було відхилено рішення про призначення мене на посаду. І в цьому протоколі викладена, умовно, позиція Кабінету Міністрів України.

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Там були відсутні будь-які побажання щодо подачі інших кандидатів чи визначення двох інших кандидатів. Тобто все інше вже є думкою відповідної особи, але не складовою рішення колегіального органу. Тому, я думаю, треба дивитися на закон, і на юридичну позицію, яка вже була ухвалена. Там цього немає.

Які ваші наступні дії, пане Олександре?

Я діятиму виключно в юридичній площині. Для мене важливо насамперед повністю спростувати будь-яку інформацію щодо оцих "безпекових ризиків". Нарешті я хочу дізнатися, про що взагалі йшлося, оскільки навіть колишній прем'єр-міністр сказав, що вони отримали певні дані.

Мені цікаво офіційно отримати відомості щодо того, які саме дані це були, щоб далі я міг ухвалити для себе рішення. Я мушу дізнатись, що це за інформація, переконаний, що вона не відповідає дійсності, тому в юридичний спосіб її (потрібно буде – 24 Канал) спростувати.

Крім того, я вже публічно оголошував, що рішення про непризначення мене не відповідає закону, і я у правовий спосіб домагатимуся виконання вимог закону. Хоча зараз насправді треба подивитися. Я очікую, що закон все ж буде виконаний.