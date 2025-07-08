На цю тему в ефірі 24 Каналу говорили з радником керівника Офісу Президента Михайлом Подоляком. Цивінський неодноразово говорив, що вже роками не спілкується з батьком. Також він проходив перевірки для отримання доступу до державної таємниці.

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Що відомо про рішення Кабміну

Як наголосив Подоляк, є одноголосне рішення Кабміну та додаткові дані від Служби безпеки України. Звісно, ніхто не має відповідати за вчинки своїх батьків, братів чи сестер.

Паспорт громадянина Росії, якщо він з ним не спілкується, не є приводом щось зупиняти. З іншого боку, є дані, які надала СБУ. Наскільки я розумію, вони достатньо критичні, бо рішення Кабміну було одноголосним. Якщо потрібні роз'яснення, то чи представник СБУ, чи Кабміну, якщо це не секретна інформація, можуть це пояснити,

– зазначив Подоляк.

При цьому затвердження в Кабміні є частиною процедури. Уряд, виходячи з інтересів держави, вирішив одноголосно піти на такий крок.

Відомо, що Цивінський отримав голоси від міжнародних членів комісії. Представники уряду голосували за інших кандидатів. Відповідно є побоювання, чи вплинуть такі дії на співпрацю з міжнародними партнерами.

Усе впливає. Ви не можете жити в ідеальному світі, коли усі рішення правильні чи неправильні. Держава живе багатьма процесами. І зробити так, що все буде ідеально, не вийде. Але потрібно вмісти про це говорити та працювати. Зокрема й у переговорних треках з нашими партнерами,

– сказав Подоляк.

Додамо, народний депутат Ярослав Железняк розкритикував таке рішення Кабміну. Посли G7 підтримали прозоре обрання керівника БЕБ. Однак уряд далі дав задню. За його словами, це рішення вплине на довіру з боку міжнародних партнерів.