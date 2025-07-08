На эту тему в эфире 24 Канала говорили с советником руководителя Офиса Президента Михаилом Подоляком. Цивинский неоднократно говорил, что уже годами не общается с отцом. Также он проходил проверки для получения доступа к государственной тайне.

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Что известно о решении Кабмина

Как отметил Подоляк, есть единогласное решение Кабмина и дополнительные данные от Службы безопасности Украины. Конечно, никто не должен отвечать за поступки своих родителей, братьев или сестер.

Паспорт гражданина России, если он с ним не общается, не является поводом что-то останавливать. С другой стороны, есть данные, которые предоставила СБУ. Насколько я понимаю, они достаточно критические, потому что решение Кабмина было единогласным. Если нужны разъяснения, то или представитель СБУ, или Кабмина, если это не секретная информация, могут это объяснить,

– отметил Подоляк.

При этом утверждение в Кабмине является частью процедуры. Правительство, исходя из интересов государства, решило единогласно пойти на такой шаг.

Известно, что Цывинский получил голоса от представителей международных организаций. Представители правительства голосовали за других кандидатов. Соответственно есть опасения, повлияют ли такие действия на сотрудничество с международными партнерами.

Все влияет. Вы не можете жить в идеальном мире, когда все решения правильные или неправильные. Государство живет многими процессами. И сделать так, что все будет идеально, не получится. Но нужно уметь об этом говорить и работать. В том числе и в переговорных треках с нашими партнерами,

– сказал Подоляк.

Добавим, народный депутат Ярослав Железняк раскритиковал такое решение Кабмина. Послы G7 поддержали прозрачное избрание руководителя БЭБ. Однако правительство дальше дало заднюю. По его словам, это решение повлияет на доверие со стороны международных партнеров.