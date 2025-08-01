За словами Свириденко, всі ми зацікавлені в тому, щоб БЕБ стало дієвою інституцією та мало реальну довіру суспільства й бізнесу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Юлії Свириденко.

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Про що говорили Свириденко та Цивінський?

Кандидат на посаду директора БЕБ зустрівся з прем'єркою України Юлією Свириденко. Вона зазначила, що кандидатуру Цивінського погодила конкурсна комісія, а Уряд отримав результати додаткових перевірок.

Аби зняти усі сумніви щодо Цивінського у цивілізований спосіб, з ним погодили перевірку на поліграфі (детекторі брехні).

Це гарантовано позбавляє ситуацію будь-яких маніпуляцій та дозволяє рухатись далі,
– каже Свириденко.

Вона висловила сподівання ухвалити рішення про призначення Цивінського на посаду голови БЕБ наступного тижня. Це, за її словами, буде значним внеском у перезавантаження відносин між державою та бізнесом.

Підтверджую: розмова з прем'єром була конструктивна і по суті. Домовилися діяти відкрито й чітко, щоб зняти всі запитання і рухатися вперед,
прокоментував Цивінський.

Що відомо про Олександра Цивінського?

Ще 25 червня Цивінський став переможцем конкурсу на посаду голови Бюро економічної безпеки (БЕБ). До цього він працював керівником третього підрозділу детективів 2 Головного підрозділу НАБУ. Він, зокрема, керував спецоперацією "Чисте місто". Тоді під час слідчих дій детективи змогли викрити масштабну схему незаконного заволодіння землею у Київській громаді.

30 червня український уряд не зміг підтримати його призначення. Пояснили це певними "безпековими оцінками" СБУ, зокрема йшлося про те, що родичі Цивінського проживають у Росії. Парадоксально, але така особливість не завадила призначити Олександра Сирського Головнокомандувачем ЗСУ. Сам Цивінський підтвердив цю інформацію, але зазначив, що з ріднею не спілкується. Пізніше комісія повторно подала його кандидатуру.