По словам Свириденко, все мы заинтересованы в том, чтобы БЭБ стал действенной институцией и имел реальное доверие общества и бизнеса. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Юлии Свириденко.

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О чем говорили Свириденко и Цивинский?

Кандидат на должность директора БЭБ встретился с премьером Украины Юлией Свириденко. Она отметила, что кандидатуру Цивинского согласовала конкурсная комиссия, а правительство получило результаты дополнительных проверок.

Чтобы снять все сомнения относительно Цивинского цивилизованным способом, с ним согласовали проверку на полиграфе (детекторе лжи).

Это гарантированно лишает ситуацию любых манипуляций и позволяет двигаться дальше,

– говорит Свириденко.

Она выразила надежду принять решение о назначении Цывинского на должность председателя БЭБ на следующей неделе. Это, по ее словам, будет значительным вкладом в перезагрузку отношений между государством и бизнесом.

Подтверждаю: разговор с премьером был конструктивный и по существу. Договорились действовать открыто и четко, чтобы снять все вопросы и двигаться вперед,

– прокомментировал Цивинский.

Что известно об Александре Цывинском?

Еще 25 июня Цывинский стал победителем конкурса на должность главы Бюро экономической безопасности (БЭБ). До этого он работал руководителем третьего подразделения детективов 2 Главного подразделения НАБУ. Он, в частности, руководил спецоперацией "Чистый город". Тогда во время следственных действий детективы смогли разоблачить масштабную схему незаконного завладения землей в Киевской общине.

30 июня украинское правительство не смогло поддержать его назначение. Объяснили это определенными "оценками безопасности" СБУ, в частности речь шла о том, что родственники Цивинского проживают в России. Парадоксально, но такая особенность не помешала назначить Александра Сырского главнокомандующим ВСУ. Сам Цывинский подтвердил эту информацию, но отметил, что с родней не общается. Позже комиссия повторно представила его кандидатуру.