Яке подання внесла комісія до Кабміну?

Документи про призначення Цивінського головою БЕБ вже находяться в Кабміні. Про це він сам розповів у Facebook, повідомляє 24 Канал.

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Цивінський також подякував комісії за "принципову позицію".

Очікую на законну та зважену позицію уряду і новопризначеного прем’єр-міністра Юлії Свириденко,

– наголосив кандидат на посаду голови БЕБ.

Окрім того, Цивінський показав запити, які зробив до Кабміну щодо відмови призначати його головою БЕБ, та відповіді на них.

Важливий факт – жодної інформації про наявність безпекових ризиків не надано. Це означає лише одне – їх не існує,

– зазначив Цивінський.

Важливо! Він наголосив, що уряду необхідно виконати закон і призначити переможця конкурсу, якщо об'єктивних перешкод для цього немає.

Чому Цивінського не призначають головою БЕБ?

Олександр Цивінський працює детективом у Національному антикорупційному бюро України (НАБУ). Однак 25 червня він здобув перемогу у конкурсі на посаду голови БЕБ.

Однак під час засідання комісії з відбору директора БЕБ стало відомо, що у Цивінського є родичі з російським громадянством.

Він сам пояснив, що його батько є громадянином Росії, проте він з ним давно не спілкується.

У підсумку документи про призначення Цивінського директором бюро все ж таки передали до Кабміну, проте уряд їх відхилив.

Своє рішення уряд аргументував додатковими матеріалами, які надала СБУ і які "стосуються питань національної безпеки та містять відповідні безпекові оцінки".

Варто знати! Після відмови уряду Цивінський заявив, що обов'язково з'ясує, які "безпекові оцінки" завадили призначити його головою БЕБ.