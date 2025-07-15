Кабмін раніше звертався до комісії з добору директора Бюро економічної безпеки України (БЕБ) з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, що мають відповідати, зокрема, безпековим критеріям. Юристка та керівниця проєктів Антикорупційного центру "Межа" Олена Купіна розповіла 24 Каналу, які можуть бути наслідки рішення Кабміну щодо керівника БЕБ.

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Чому бізнес не захоче інвестувати в Україну?

Купіна зазначила, що робота БЕБ має велике значення для міжнародної репутації нашої країни.

Уряди інших країн розуміють, що бюджетними коштами наших партнерів не вдасться надати стільки фінансової допомоги, скільки нам потрібно для виживання, відновлення і оборони. Тому активно закликають бізнес інвестувати в Україну і приходити сюди,

– пояснила вона.

Однак без реформованого БЕБ жоден бізнес, за словами юристки, не захоче інвестувати в Україну, тому що не відчуватиме себе у безпеці щодо збереження своїх активів, протидії рейдерству і незаконним атакам.

Також призначення керівника БЕБ є одним із структурних маячків у МВФ по програмі фінансової підтримки нашої країни.

Якщо до кінця липня 2025 року не буде призначено керівника БЕБ, якого обрали на прозорому конкурсі, а саме Олександра Цивінського, то можемо втратити до 5 мільярдів потенційної допомоги від МВФ,

– наголосила керівниця проєктів Антикорупційного центру "Межа".

Там переглядатимуть виконання цього структурного маяка восени, тому вже в поточному році, на її думку, відчуємо катастрофічні наслідки щодо фінансування.

Щодо кандидатури Цивінського, то в Антикорупційному центрі" Межа" ключовим критерієм оцінки до будь-якого кандидата є те, чи є застереження щодо його доброчесності. Проте до Цивінського у цьому плані серйозних питань не було.

Ми проаналізували його декларації, майно, спосіб життя тощо і не побачили, наприклад, що людина, яка вже майже 20 років працює на державних посадах, недоброчесно отримувала кошти чи збагачувалась, використовуючи свої посади. Це для нас один з головних критеріїв,

– підкреслила Купіна.

Вона додала, що Цивінський працював понад 10 років в різних посадах в системі внутрішніх справ, був обраний детективом НАБУ. Також він пройшов конкурс у 2015 році в першій хвилі детективів, коли був найбільше кандидатів на посаду. Він має гучні справи, заслуги, які показують і його доброчесність, і професійність.

Яка причина рішення Кабміну?

Ще до оголошення рішення Кабміну, було зрозуміло, за словами юристки, що він не захоче призначати незалежного кандидата.

Однак те, наскільки це грубо було зроблено, наскільки це прямо порушує закон, і те, що немає жодної законної підстави для такої поведінки, нас, звісно, здивувало,

– наголосила вона.

Справа не тільки в БЕБ і не тільки у Цивінському, а у тому, якщо буде дозволено, щоб Уряд настільки грубо порушував закон і не призначив керівника, це, як зауважила Купіна, зруйнує всю подальшу інфраструктуру незалежних інституцій. Адже спеціальний порядок обрання і призначення керівника є однією з головних гарантій його незалежності і реальної ефективності інституції.

Причина такого рішення у тому, що БЕБ є надто ласим шматком, щоб просто так віддати його незалежному керівнику. Тому що контролюючи БЕБ, контролюєш абсолютно весь бізнес в Україні,

– відзначила керівниця проєктів Антикорупційного центру "Межа".

Також є думка, що окрім тиску на бізнес – це також певний контроль за фінансовими потоками в Україні. Можливо, в контексті майбутніх виборів чи певного політичного процесу, можна здійснювати вплив на те, що саме бізнес фінансує або не фінансує, кого підтримує тощо.

Якщо в підсумку директора БЕБ не буде призначено, то це буде сигнал, що порушуємо наші зобов'язання перед партнерами,

– зазначила Олена Купіна.

Перше зобов'язання – в контексті угоди з МВФ, а друге – вступ в Євросоюз. Тому що, за словами юристки, у звіті ЄС по Україні за 2024 рік чітко вказано, що має бути обраний незалежний керівник на прозорому конкурсі, який потім організує переатестацію усього складу БЕБ. Орган має бути оновлений і реформований, і це одна вимог щодо вступу України до Європейського Союзу.

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До слова, після того, як комісія з обрання директора БЕБ підтримала кандидатуру Олександра Цивінського на цю посаду, СБУ повідомила, що його батько має російське громадянство. На думку радника глави ОПУ Михайла Подоляка, якщо Цивінський не спілкується з батьком, то паспорт громадянина Росії "не є приводом щось зупиняти". Проте "є дані, які надала СБУ" і вони, за словами Подоляка, "достатньо критичні, бо рішення Кабміну було одноголосним".