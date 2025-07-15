Кабмин ранее обращался к комиссии по отбору директора Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) с предложением повторно подать не более двух кандидатур, которые должны соответствовать, в частности, критериям безопасности. Юрист и руководитель проектов Антикоррупционного центра "Межа" Елена Купина рассказала 24 Каналу, какие могут быть последствия решения Кабмина относительно руководителя БЭБ.

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Почему бизнес не захочет инвестировать в Украину?

Купина отметила, что работа БЭБ имеет большое значение для международной репутации нашей страны.

Правительства других стран понимают, что бюджетными средствами наших партнеров не удастся предоставить столько финансовой помощи, сколько нам нужно для выживания, восстановления и обороны. Поэтому активно призывают бизнес инвестировать в Украину и приходить сюда,

– объяснила она.

Однако без реформированного БЭБ ни один бизнес, по словам юристки, не захочет инвестировать в Украину, потому что не будет чувствовать себя в безопасности по сохранению своих активов, противодействия рейдерству и незаконным атакам.

Также назначение руководителя БЭБ является одним из структурных маячков в МВФ по программе финансовой поддержки нашей страны.

Если до конца июля 2025 года не будет назначен руководитель БЭБ, которого выбрали на прозрачном конкурсе, а именно Александра Цивинского, то можем потерять до 5 миллиардов потенциальной помощи от МВФ,

– отметила руководитель проектов Антикоррупционного центра "Межа".

Там будут пересматривать выполнение этого структурного маяка осенью, поэтому уже в текущем году, по ее мнению, почувствуем катастрофические последствия по финансированию.

Что до кандидатуры Цивинского, то в Антикоррупционном центре "Межа" ключевым критерием оценки к любому кандидату является то, есть ли предостережения относительно его добропорядочности. Однако к Цивинскому в этом плане серьезных вопросов не было.

Мы проанализировали его декларации, имущество, образ жизни и т.д. и не увидели, например, что человек, который уже почти 20 лет работает на государственных должностях, недобросовестно получал средства или обогащался, используя свои должности. Это для нас один из главных критериев,

– подчеркнула Купина.

Она добавила, что Цивинский работал более 10 лет в различных должностях в системе внутренних дел, был избран детективом НАБУ. Также он прошел конкурс в 2015 году в первой волне детективов, когда было больше всего кандидатов на должность. Он имеет громкие дела, заслуги, которые показывают и его добропорядочность, и профессионализм.

Какова причина решения Кабмина?

Еще до объявления решения Кабмина, было понятно, по словам юристки, что он не захочет назначать независимого кандидата.

Однако то, насколько это грубо было сделано, насколько это прямо нарушает закон, и то, что нет никакого законного основания для такого поведения, нас, конечно, удивило,

– подчеркнула она.

Дело не только в БЭБ и не только в Цивинском, а в том, если будет разрешено, чтобы Правительство настолько грубо нарушало закон и не назначило руководителя, это, как отметила Купина, разрушит всю дальнейшую инфраструктуру независимых институтов. Ведь специальный порядок избрания и назначения руководителя является одной из главных гарантий его независимости и реальной эффективности института.

Причина такого решения в том, что БЭБ является слишком лакомым куском, чтобы просто так отдать его независимому руководителю. Потому что контролируя БЭБ, контролируешь абсолютно весь бизнес в Украине,

– отметила руководитель проектов Антикоррупционного центра "Межа".

Также есть мнение, что кроме давления на бизнес – это также определенный контроль за финансовыми потоками в Украине. Возможно, в контексте предстоящих выборов или определенного политического процесса, можно осуществлять влияние на то, что именно бизнес финансирует или не финансирует, кого поддерживает и тому подобное.

Если в итоге директор БЭБ не будет назначен, то это будет сигнал, что нарушаем наши обязательства перед партнерами,

– отметила Елена Купина.

Первое обязательство – в контексте соглашения с МВФ, а второе – вступление в Евросоюз. Потому что, по словам юристки, в отчете ЕС по Украине за 2024 год четко указано, что должен быть избран независимый руководитель на прозрачном конкурсе, который затем организует переаттестацию всего состава БЭБ. Орган должен быть обновлен и реформирован, и это одно из требований по вступлению Украины в Европейский Союз.

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К слову, после того, как комиссия по избранию директора БЭБ поддержала кандидатуру Александра Цивинского на эту должность, СБУ сообщила, что его отец имеет российское гражданство. По мнению советника главы ОПУ Михаила Подоляка, если Цивинский не общается с отцом, то паспорт гражданина России "не является поводом что-то останавливать". Однако "есть данные, которые предоставила СБУ" и они, по словам Подоляка, "достаточно критические, потому что решение Кабмина было единогласным".