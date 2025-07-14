Почему комиссия не пересмотрит кандидатуру Цивинского?

Александр Цивинский – один из кандидатов на должность директора Бюро экономической безопасности, сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию заседания комиссии.

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Кабмин отклонил предложение о его назначении, однако комиссия по проведению конкурса на должность решила не пересматривать кандидатуру Цывинского, который победил на конкурсе.

Руководительница комиссии Лаура Стефан рассказала, что комиссия уже завершила свою работу и выполнила все свои задачи. Также она отметила, что все кандидаты на пост главы БЭБ проходили специальную проверку в мае 2025 года.

Я не вижу, чтобы у комиссии были возможности возвращаться к предыдущим этапам конкурса. Мы подали наше предложение на рассмотрение Кабмина, поэтому комиссия ничего больше ничего не может сделать на этом этапе,

– сказала Стефан.

Кандидатура Цивинского на должность директора БЭБ остается действующей, поэтому комиссия не будет пересматривать ее еще раз. Лаура Стефан также отметила, что единственное, что сейчас может сделать комиссия – это снова подать все необходимые документы, которые ранее отклонил Кабмин.

Что известно о решении Кабмина по Цывинскому?

Комиссия по избранию директора Бюро экономической безопасности поддержала кандидатуру детектива НАБУ Александра Цивинского на должность руководителя БЭБ. При этом СБУ сообщила, что его отец имеет российское гражданство.

В конце концов Кабмин не утвердил кандидатуру Цивинского и призвал комиссию предоставить повторно не более двух кандидатур, которые будут отвечать критериям безопасности. Как отметил Подоляк, есть единогласное решение Кабмина и дополнительные данные от Службы безопасности Украины.

Паспорт гражданина России, если он с ним не общается, не является поводом что-то останавливать. С другой стороны, есть данные, которые предоставила СБУ. Насколько я понимаю, они достаточно критические, потому что решение Кабмина было единогласным. Если нужны разъяснения, то или представитель СБУ, или Кабмина, если это не секретная информация, могут это объяснить,

– отметил Подоляк.

Правительство, исходя из интересов государства, решило единогласно пойти на такой шаг.