Чому комісія не перегляне кандидатуру Цивінського?

Олександр Цивінський – один з кандидатів на посаду директора Бюро економічної безпеки, повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію засідання комісії.

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Кабмін відхилив пропозицію про його призначення, проте комісія з проведення конкурсу на посаду вирішила не переглядати кандидатуру Цивінського, який переміг на конкурсі.

Очільниця комісії Лаура Стефан розповіла, що комісія вже завершила свою роботу та виконала всі свої завдання. Також вона зазначила, що всі кандидати на пост очільника БЕБ проходили спеціальну перевірку у травні 2025 року.

Я не бачу, щоб у комісії були можливості повертатися до попередніх етапів конкурсу. Ми подали нашу пропозицію на розгляд Кабміну, тому комісія нічого більше нічого не може зробити на цьому етапі,

– сказала Стефан.

Кандидатура Цивінського на посаду директора БЕБ залишається чинною, тож комісія не буде переглядати її ще раз. Лаура Стефан також наголосила, що єдине, що зараз може зробити комісія – це знову подати всі необхідні документи, які раніше відхилив Кабмін.

Що відомо про рішення Кабміну щодо Цивінського?

Комісія з обрання директора Бюро економічної безпеки підтримала кандидатуру детектива НАБУ Олександра Цивінського на посаду керівника БЕБ. При цьому СБУ повідомила, що його батько має російське громадянство.

Зрештою Кабмін не затвердив кандидатуру Цивінського та закликав комісію надати повторно не більше двох кандидатур, які відповідатимуть критеріям безпеки. Як наголосив Подоляк, є одноголосне рішення Кабміну та додаткові дані від Служби безпеки України.

Паспорт громадянина Росії, якщо він з ним не спілкується, не є приводом щось зупиняти. З іншого боку, є дані, які надала СБУ. Наскільки я розумію, вони достатньо критичні, бо рішення Кабміну було одноголосним. Якщо потрібні роз'яснення, то чи представник СБУ, чи Кабміну, якщо це не секретна інформація, можуть це пояснити,

– зазначив Подоляк.

Уряд, виходячи з інтересів держави, вирішив одноголосно піти на такий крок.