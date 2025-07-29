Що вимагає від України Єврокомісія?
Україна має широкі зобов'язання на шляху вступу до Євросоюзу, і реформа БЕБ є одним із них. Про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".
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Це необхідно для просування реформи БЕБ та забезпечення його незалежного та ефективного функціонування,
– зауважив речник.
- У Брюсселі нагадали про звіт Єврокомісії за 2024 рік щодо розширення Євросоюзу. У ньому йдеться про необхідність швидкого впровадження закону про БЕБ.
- Зокрема, Київ має дотримуватися прозорого процесу відбору кандидатів на основі їхніх особистих досягнень.
Важливо! ЄС наполягає на обранні очільника БЕБ на основі доброчесності. А головним завданням бюро має бути боротьба з фінансовими злочинами в Україні.
Чому не можуть обрати голову БЕБ?
Наразі головним кандидатом на посаду директора БЕБ є Олександр Цивінський, детектив НАБУ.
- Він здобув перемогу у конкурсі на посаду керівника бюро 25 червня.
- Комісія з відбору подала документи про призначення Цивінського директором до уряду, однак там його кандидатуру відхилили.
- Кабмін послався на матеріали СБУ, які "стосуються питань національної безпеки та містять відповідні безпекові оцінки" щодо його кандидатури.
- Цивінський заявив, що має намір дізнатися ці "безпекові оцінки", адже, за його словами, до цього 10 років він успішно проходив усі перевірки СБУ.
Варто знати! Комісія з відбору 21 липня повторно направила до Кабміну подання про призначення Цивінського керівником БЕБ. А сам кандидат представив запити до уряду і наголосив, що жодної інформації про можливі "безпекові ризики" йому у відповідях не надали.