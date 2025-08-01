На фоне назначения нового директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Украине разгорелся скандал. Кабмин отклонил кандидатуру Александра Цивинского, который еще 24 июня стал победителем в конкурсе. Ведь Служба безопасности сообщила, что его отец якобы имеет российское гражданство.

Впрочем, 31 июля СБУ официально подтвердила отсутствие оснований для неназначения Цивинского на должность директора БЭБ, но его до сих пор так и не назначили.

Победитель конкурса на должность директора БЭБ Александр Цивинский в интервью 24 Каналу откровенно рассказал о проверке безопасности от СБУ, гражданстве отца и следующих шагах на пути к должности, – читайте далее в материале.

Важно Кандидат на должность директора БЭБ Цивинский пройдет полиграф

Проверка СБУ во время конкурса

Служба безопасности Украины официально подтвердила отсутствие оснований для вашего неназначения на должность директора БЭБ 31 июля. Накануне снова истек срок того, как вас должны были утвердить официально на этой должности. Значит, что-то не так.

Что было конкретно в ответе СБУ? Для чего вообще подавался этот запрос? И что же теперь препятствует тому, чтобы было официальное ваше утверждение?

Согласно информации, которая мною получена, каких-либо документов на данный момент, в которых содержались бы "риски безопасности", не существует. Было письмо, которое приняли во внимание на предыдущем заседании Кабмина, но оно теперь уничтожено, что может свидетельствовать о том, что, возможно, даже если какая-то информация была, она уже не актуальна. Об этом официально мне предоставили ответ.

Но о чем еще там говорится, на основе чего проводились проверки? Я так понимаю, что обращалась председатель конкурсной комиссии госпожа Лаура Штефан, но почему не обращалась после того, как был проведен конкурс и вас избрали? А может ее кто-то попросил об этом?

Нет, нет. Согласно письму и общей информации, можно сделать однозначный вывод, что это обращение имело место еще в июне, а может даже и раньше, в отношении любой информации, которая есть по кандидатам. Информация была предоставлена комиссии, насколько я помню, 26 или 25 июня для принятия решений.

Полное интервью с Александром Цивинским: смотрите видео

А уже вот это письмо, которое поступило в Кабинет Министров, оно датировано 30.06. Согласно ответу, эта информация собиралась еще на основе запроса председателя комиссии Лауры Штефан. Почему именно 30 июня оно было и почему именно его направили в Кабмин, ответа на эти вопросы мне не предоставили. Больше сообщить я не могу, это просто обычная логика.

27 июня определен победитель, а 30 июня датировано письмо, которое направили в Кабмин. По факту свою деятельность комиссия завершила с момента избрания победителя.

То есть, юридически на этом она приняла свое решение, и в дальнейшем комиссия существует, но уже информация после 27 числа ей, очевидно, не нужна. Вся необходимая информация была ею получена, и на основе нее было принято решение.

Никакого документа, содержащего риски безопасности, не существует. А что вообще могли проверять? О чем беспокоились? Я же так понимаю, пока длился конкурс, то и так были этапы проверки всех кандидатов, и вас в частности?

Да, я прошел все этапы проверки. Была проведена спецпроверка СБУ. Эти материалы были предоставлены комиссии. Уже в конце конкурса поступило еще какое-то письмо о том, что есть риски безопасности по определенным кандидатам, в частности по мне, о том, что, возможно, мой отец является гражданином России.

В то же время на мои неоднократные запросы, как в Службу безопасности, так и Кабмин (я на данный момент верифицирован), подтвержденной информации, действительно ли он является таким гражданином или нет, я так и не получил. То есть, есть какие-то сведения, то, что мне известно из телеграм-каналов 20 – 30-летней давности.

Мне для себя даже действительно было бы интересно знать, потому что мне необходимо заполнять различные официальные документы, и эта информация имеет значение. Но у меня каких-либо сведений по этому поводу до сих пор нет. Несмотря на то, что об этом очень много информации в интернете, официального ответа нет.

Наоборот, согласно ответу, который получил от Службы безопасности Украины, указано, что она не может мне предоставить этих сведений. Поэтому я до сих пор не имею ни подтверждения, ни опровержения. Очень хотелось бы их получить.

Гражданство отца и связь с россиянами

То есть вы сами даже не можете это проверить, вы не общаетесь с отцом? И других родственников, которые могут иметь российское гражданство, у вас нет?

Нет, других родственников нет. Я об этом на самом деле сообщал еще в 2023 году, когда участвовал в конкурсе на должность директора Национального антикоррупционного бюро и в этот раз, что я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Это связано с тем, что с отцом не общаюсь уже в течение многих лет, ориентировочно десять.

Я точно знаю, что в течение последних 30 лет он (отец Цивинского – 24 Канала) живет в Украине. У меня нет никаких подтвержденных сведений о его гражданстве. Я знаю точно, что он гражданин Украины, поскольку он получал помощь и совершал различные юридические действия. Но опять же, паспорта я не видел.

Обратите внимание! Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал отклонение кандидатуры Цивинского на должность директора БЭБ. По его словам, никто не должен отвечать за поступки своих родителей, братьев или сестер. Однако, по его мнению, правительство, исходя из интересов государства, решило единогласно пойти на такой шаг.

Это мое глубокое убеждение из-за того, что он совершает действия, которые могут совершать только граждане Украины. А вот относительно наличия другого гражданства, то я пытаюсь для себя получить этот ответ, но, к сожалению, я его не получил. Официальные органы по этому поводу молчат: ни подтверждают, ни опровергают.

Они могли бы тоже заняться этой проверкой, предоставить и вам сведения, если вы тоже присылаете такие запросы. Или, может, они также не могут найти. В чем здесь проблема, если так за это волнуются?

Лучше и легче тогда, когда какие-то процедуры происходят прозрачно и публично. То есть, если есть претензии, есть замечания, или даже есть такой факт, то о нем надо сообщить или письменно, или предоставить мне возможность ознакомиться, или публично опубликовать.

На данный момент не существует никаких запретов на открытую публикацию фамилий личностей, которых подозревают в совершении какого-то правонарушения, демонстрацию их лиц или совершение других подобных действий. Эта история вообще для меня довольно специфическая, потому что я отвечаю за свои действия, за то, что я делаю, и я считаю, что я поступал всегда достойно и правильно.

В то же время факт наличия гражданства даже у моего отца, с которым я длительное время не общаюсь, очевидно, действительно надо проверять. Но я, как человек, к которому есть такая претензия, 100% имею право знать, есть такое или нет. Любой способ эту информацию от меня скрывать я считаю неправильным.

Господин Александр, я правильно понимаю, что у вас нет никаких контактов с жителями, представителями, гражданами страны-агрессора, особенно частного уровня?

Я считаю, что каждый человек демонстрирует свою позицию действиями. В 2014 году я был одним из первых работников органов внутренних дел, который отправился на территорию антитеррористической операции.

Когда наступил другой вызов, 24 февраля 2022 года, я вместе с коллегами и побратимами из Национального антикоррупционного бюро с первого дня присоединился к обороне Киева и выполнял все необходимые действия. В дальнейшем я почти год еще проходил военнуютслужбу.

Поэтому для меня этот вопрос крайне принципиальный, и вообще в нынешних условиях это недопустимо.

О непрозрачности ситуации относительно проверки

Госпожа Штефан (глава конкурсной комиссии Лаура Штефан – 24 Канал) говорит о том, что в рамках проверки, которая запрашивалась у СБУ, данные касались родственников трех кандидатов, которые могут иметь российские документы, и не касались самих кандидатов. А известно, проверялись ли также родственники других кандидатов? Или это целенаправленная проверка именно в отношении вас? То ли как победителя, или, может, кто-то мог попросить это сделать?

Следует отметить, что данная информация по трем кандидатам поступила еще до определения победителя. Мне неизвестно, у других кандидатов, о которых не упомянули, такая же ситуация, как у меня, или как у двух других. Я не могу говорить о целенаправленности или нецеленаправленности этой ситуации.

Единственное, что я могу констатировать, что ситуация точно непрозрачная. Потому что если есть обвинение, его должны предъявить, чтобы человек имел право защищаться. В том числе и я, потому что лично для меня эта ситуация очень неприятна.

Я должен иметь право восстановить свою честь и достоинство. Если есть какие-то документы, я их имею право или опровергать, или подтверждать. Но их нет, и до сих пор эта тема мусолится, а конкретики до сих пор нет. Конечно, я хотел бы поставить точку и доказать свое мнение в этой ситуации.

Было ли давление на конкурсную комиссию?

Член конкурсной комиссии Донатас Маласкевичюс говорит о том, что он был действительно шокирован числом попыток повлиять на решение комиссии. Он озвучил: "Должен признать, что я был слишком наивным изначально. Использование Службы безопасности для отбора выглядит не только неприемлемо, но и опасно, принимая во внимание, как легко ее привлечь". Другой член комиссии Джеймс Вассерстром отметил, что военное положение не является поводом нарушать верховенство права, поэтому назначение не должно откладываться.

О каком давлении и числе попыток говорит господин Маласкевичюс, со стороны каких органов или представителей власти оно могло осуществляться? Насколько это вообще ненормально давить на представителей международных членов конкурсной комиссии по отбору главы БЭБ?

Если речь идет о давлении на членов комиссии, то, очевидно, именно они и могут предоставить по этому поводу наиболее обоснованный ответ. Существует много различных предположений, в частности высказанных средствами массовой информации, но, как юрист, опираюсь исключительно на факты.

Мне не известны никакие достоверные факты по этому поводу, кроме той информации, которую сообщили члены комиссии. А относительно предположений, я комментировать их не буду, поскольку с позиции юриста считаю это неправильно. Есть доказательства, мы четко ставим вопрос. Их нет. Поэтому ищем, собираем и дальше уже принимаем решение, какую позицию занимать.

Работа в НАБУ

Мы видели с вами по НАБУ и САП усилия и попытки ограничить их независимость. Так, накануне парламент вернул их функционирование в независимое правовое русло. Можем ли мы связывать перипетии вокруг вашего назначения с тем, что как раз таки в НАБУ и САП проводились обыски, искали российских агентов. Кроме того, я напомню о вашей предыдущей деятельности, вы были руководителем подразделения детективов в НАБУ. Может ли быть с этим параллель?

Ключевым является то, что я еще остаюсь руководителем подразделения детективов, я работаю сейчас в Национальном антикоррупционном бюро Украины. Связаны ли эти вещи? Ну, по моему субъективному мнению, наверное, да. Я думаю, время расставит все на свои места.

Должны ли мы удовлетвориться тем, что Верховная Рада Украины откатила назад свое решение, и теперь независимость НАБУ и САП восстановлена? Европейская комиссия одобряет, а мы?

Я всегда смотрю на то, что мы конкретно имеем на данный момент. Сейчас деятельность антикоррупционного блока вернули к предыдущим стандартам. Уверен, что я и мои коллеги стараемся осуществлять свою деятельность независимо, беспристрастно и эффективно.

Российский след в антикоррупционных органах

Действительно ли сильным было то вероятное российское влияние в НАБУ, были ли засланы агенты в его ряды? Потому что именно этим и мотивировалась во время многочисленных обысков необходимость переподчинения антикоррупционных структур. Как с этим бороться?

Я не видел и не имел возможности ознакомиться с какими-то материалами. Но, если говорить непосредственно о моих подчиненных, нет никаких данных о том, что информация (о российских агентах – 24 Канал) соответствует объективной действительности.

У меня, если честно, действительно есть сомнения относительно того, достаточно ли оснований для ряда действий, которые проводили. Все необходимые данные содержатся в соответствующих материалах. Как я уже говорил ранее, все вопросы решают очень просто – с позиции публичности и прозрачности.

Если есть претензии или замечания, то, согласно недавнему решению Европейского суда по правам человека, представители, у которых проводили неотложные обыски, имеют право быть во время судебного заседания по легализации этого обыска и услышать все причины и основания, почему он был проведен. Как раз так можно было бы снять 99% вопросов.

Но, насколько мне известно, часть работников, у которых проводили обыски, не пригласили на судебное заседание.

Закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины Верховная Рада приняла 14 октября 2014 года, уже в апреле 2015 года этот орган создали. Разве за 10 лет не могли сделать что-то для предотвращения или избежания проникновения российской агентуры? В конце концов, проводить аудиты и проверки можно было спокойно в течение 10 лет, а не так хаотично, как это произошло неделю назад.

Если все российское влияние заключается только в том, что в результате определенных исторических событий у работников НАБУ, как и у других граждан Украины, могут быть родственники, проживающие на территории врага, то это очень сомнительная история. Ведь странно без других доказательств, без причастности лица к совершению конкретных действий утверждать о российской агентуре или каком-то российском влиянии.

Если же мы говорим о конкретных фактах, когда кто-то из работников НАБУ действовал в интересах врага, конечно, что такому нет оправдания. На это должна быть немедленная реакция.

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Но если бы эти факты были, то абсолютно вся информация по этому поводу была бы уже доступна для общества. Потому что там, где есть реальное нарушение, там у нас есть и прозрачность, и публичность. Там, где есть вопросы, не всегда так происходит.

Ситуация с НАБУ и САП, как и неназначение вас на должность главы БЭБ, портит наш путь в Европейский Союз. И кому же это может быть выгодно на фоне того, что у нас есть внешний враг прежде всего? Кроме того, возможно, у нас есть кто-то, кто не слишком хочет вступления Украины в ЕС?

Мне сложно сказать. Я не хочу комментировать слухи. В то же время я убежден, что наш новый Кабинет Министров примет законное решение.

О рассмотрении новых кандидатов на главу БЭБ и следующих шагах

Бывший глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что Комиссия по отбору главы БЭБ могла бы подать и других кандидатов на должность главы БЭБ. Мол, закон дает комиссии вариант, как действовать в таких случаях. О чем может быть это заявление? Ведь госпожа Лаура Штефан говорила, что Комиссия уже не имеет мандата для дополнительных решений.

В таких ситуациях я всегда обращаюсь к документам. Есть протокол № 68, в соответствии с которым было отклонено решение о назначении меня на должность. И в этом протоколе изложена, условно, позиция Кабинета Министров Украины.

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Там отсутствовали какие-либо пожелания относительно подачи других кандидатов или определения двух других кандидатов. То есть все остальное уже является мнением соответствующего лица, но не составляющей решения коллегиального органа. Поэтому, я думаю, надо смотреть на закон и на юридическую позицию, которая уже была принята. Там этого нет.

Какие ваши следующие действия?

Я буду действовать исключительно в юридической плоскости. Для меня важно прежде всего полностью опровергнуть любую информацию об этих "рисках безопасности". Наконец, я хочу узнать, о чем вообще шла речь, поскольку даже бывший премьер-министр сказал, что они получили определенные данные.

Мне интересно официально получить сведения о том, какие именно данные это были, чтобы дальше я мог принять для себя решение. Я должен узнать, что это за информация, убежден, что она не соответствует действительности, поэтому юридическим способом ее (нужно будет – 24 Канал) опровергнуть.

Кроме того, я уже публично объявлял, что решение о неназначении меня не соответствует закону, и я правовым способом буду добиваться выполнения требований закона. Хотя сейчас на самом деле надо посмотреть. Я ожидаю, что закон все же будет выполнен.