Нелегальний ринок тютюну процвітає?
Таку позицію озвучили Асоціація "Укртютюн" та Європейська Бізнес Асоціація (EBA), передає 24 Канал.
"Сподіваємось, що новий керівник зосередиться на викритті схем імпорту тютюнової сировини через підставні фірми, виробництва нелегальної продукції та обігу підроблених акцизів", – наголосили в "Укртютюні".
Довідково. Передусім ідеться не про дрібні махінації, а про масштабні схеми, де рахунок іде на тисячі тонн. Один із гучних прикладів – невідома компанія завезла в Україну майже 1000 тонн тютюну без замовлення акцизних марок, який очевидно планували використати у нелегальному виробництві.
Тінь росте – бюджет втрачає?
За даними Kantar Україна, частка тіньового тютюнового ринку у квітні 2025 року зросла до 16,2%. У грошовому еквіваленті, понад 25 мільярдів гривень недоотриманих податків на рік.
Це при тому, що офіційна тютюнова індустрія у 2024 році принесла до бюджету 135 мільярдів гривень, це 6% усіх податкових надходжень країни.
"Тютюнова галузь – бюджетоутворююча. Ігнорувати проблеми з контрабандою та фальсифікатом – це шкодити державі", – кажуть в "Укртютюні".
Що чекає бізнес?
У EBA наголосили, що БЕБ має працювати аналітично, взаємодіяти з податковою, митницею та громадськістю. Водночас не створювати тиску на легальний бізнес.
Очікуємо перезавантаження роботи БЕБ. Нам потрібна ефективна структура, а не каральний орган,
– йдеться в заяві EBA.
Бізнес також сподівається, що БЕБ активніше боротиметься з нелегальним обігом електронних рідин для вейпів, адже їхнє піратське виробництво теж набирає обертів.