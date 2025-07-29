Чому діяльність була незаконною?
Правоохоронці зазначили, що до продажу були допущені електронні сигарети та аксесуари без належної сертифікації та маркування, передає 24 Канал.
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Підприємці не мали відповідних дозволів для реалізації. У результаті правоохоронці склали адмінпротоколи та вилучили продукцію за відсутність необхідних документів.
Що цьому передувало?
Дії правоохоронців відбуваються у рамках посилення контролю за нелегальним обігом електронних сигарет, що становлять потенційну загрозу для здоров'я і безпеки споживачів.
Операцію провели, аби запобігти продажу небезпечних контрафактних товарів та недопустити діяльність "підпільних" точок у популярних торгових закладах столиці.
Хоча діяльність торговців формально була приватною, вона потенційно порушувала норми торгівлі та захисту споживачів.