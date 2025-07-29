Почему деятельность была незаконной?
Правоохранители отметили, что к продаже были допущены электронные сигареты и аксессуары без надлежащей сертификации и маркировки, передает 24 Канал.
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Предприниматели не имели соответствующих разрешений для реализации. В результате правоохранители составили админпротоколы и изъяли продукцию за отсутствие необходимых документов.
Что этому предшествовало?
Действия правоохранителей происходят в рамках усиления контроля за нелегальным оборотом электронных сигарет, представляющих потенциальную угрозу для здоровья и безопасности потребителей.
Операцию провели, чтобы предотвратить продажу опасных контрафактных товаров и не допустить деятельность "подпольных" точек в популярных торговых заведениях столицы.
Хотя деятельность торговцев формально была частной, она потенциально нарушала нормы торговли и защиты потребителей.