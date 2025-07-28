Сколько налогов не уплатил подозреваемый?

Детективы бюро установили, что авиакомпания аффилированная, то есть тесно связана с одним из украинских олигархов, сообщает 24 Канал со ссылкой на БЭБ.

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По данным расследования, авиакомпания осуществляла как внутренние рейсы, так и международные перевозки. Для этого авиаперевозчик взял в лизинг самолеты от компании с Кипра, заключив с ней ряд договоров.

Авиакомпания воспользовалась конвенцией между украинским правительством и правительством Кипра об избежании двойного налогообложения.

На ее основе экс-руководство компании применило льготную ставку в размере 0% вместо 10%.

Однако бюро обнаружило, что такая льготная ставка не могла применяться в соответствии с заключенными соглашениями и фактического использования самолетов.

Важно! БЭБ разоблачило, что таким образом бывший глава авиакомпании, сговорившись с главным бухгалтером и несколькими другими лицами, умышленно не уплатил в бюджет Украины более 164,5 миллиона гривен налогов.

Какое обвинение выдвинули экс-главе компании?

Детективы БЭБ сообщили о подозрении экс-президенту авиаперевозчика по двум статьям Уголовного Кодекса Украины:

совершение должностным лицом предприятия уголовного преступления, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах, совершенного по предварительному сговору группой лиц:

выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

Стоит знать! На данный момент продолжается досудебное расследование по этому делу. Следователи устанавливают всех лиц, которые могли быть причастны к преступной схеме.