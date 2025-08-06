Назначение Цивинского сопровождалось громким скандалом и попытками сорвать конкурс. Что известно о новом главе Бюро экономической безопасности Александре Цивинском и почему его кандидатура столкнулась с давлением, рассказывает 24 Канал.

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Работа Цивинского в правоохранительных органах

Александр Цивинский имеет более чем 20-летний опыт в правоохранительных органах. Свою карьеру новый председатель БЭБ начал в 2003 году, как следователь в Галицком РОЛГУ ГУ МВД Украины. В течение следующих 12 лет продвинулся по карьерной лестнице вплоть до заместителя начальника отдела.

В 2015 году Цивинский покинул структуру МВД, получив должность детектива в новообразованном независимом органе – Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). Впоследствии по результатам конкурса назначен сначала на должность старшего детектива и в дальнейшем на должность старшего детектива руководителя отдела.

За десятилетие работы на счету Цивинского несколько громких операций. В частности, он руководил операцией "Чистый город", благодаря которой удалось разоблачить коррупцию столичных чиновников, в земельной и бюджетной сферах Киева.

Кроме того, новый глава БЭБ возглавлял следственную группу, которая расследовала дело против бывшего народного депутата Сергея Пашинского, которого обвиняли в присвоении активов, связанных с бизнес-структурами Сергея Курченко.

Александр Цивинский 20 лет в правоохранительных органах / Фото НАБУ

В свое время Александр Цывинский участвовал во многих конкурсах на руководящие должности. В частности, детектив стал финалистом конкурса на должность главы НАБУ, но должность не получил. Однако ключевым в его биографии стал именно конкурс на должность главы БЭБ. Смотрите также Антикоррупционная вертикаль в Украине: что такое НАБУ и САП и чем отличается от ГБР и БЭБ Скандальный конкурс на главу БЭБ

В 2024 году правительство приняло решение о перезагрузке Бюро экономической безопасности (БЭБ), созданного только в 2021 году. Причина – неоправданные ожидания.

Специальная комиссия, которая должна была отобрать до двух кандидатов на должность председателя и рекомендовать их премьер-министру, состояла из 6 членов. Трех выбирали партнеры, а еще трех предложило правительство – но именно у международников было преимущественное право голоса.

В конце концов, именно это стало решающим: 24 июня 2025 года Александр Цивинский победил в конкурсе на должность руководителя Бюро экономической безопасности, получив единодушную поддержку партнеров. Далее по регламенту в течение 10 дней назначение Цивинского должно было согласовать правительство.

Однако Кабмин отказался назначать Александра Цивинского на должность, хотя вообще не имел такой опции. Решение объяснили тем, что получили от СБУ определенные материалы относительно победителя конкурса, которые "касаются вопросов национальной безопасности и содержат соответствующие оценки безопасности" и намекнули подать не более двух кандидатур, "которые будут отвечать всем установленным требованиям, включая критерии безопасности".

Как оказалось, правительство "смутило", что отец Цивинского имеет российское гражданство. Хотя это не было тайной – об этом новый глава БЭБ сообщал еще в 2023 году, когда участвовал в конкурсе на должность главы НАБУ. Тогда же он отмечал, что отец покинул семью, когда Александр еще был маленьким – Цивинский не общается с отцом уже много лет. Кроме того, работая в НАБУ чиновник проходил все необходимые проверки и имел доступ к государственной тайне.

Назначение Цивинского висело в воздухе / Фото УП

Очевидно, Кабмин это не убедило, а конкурсная комиссия отказалась подавать другую кандидатуру. Вопрос Цивинского повис в воздухе – вплоть до скандальной ликвидации независимости НАБУ и САП.

После протестов, очевидно, партнеры стали более остро реагировать на нарушение договоренностей. Уже после возвращения полномочий НАБУ и САП премьер-министр Юлия Свириденко объявила и о перезагрузке таможни и о назначении главы БЭБ – реформах, что являются ключевыми для дальнейшего получения международной помощи.

Справка! Заполнение должности директора БЭБ до 31 июля было условием продолжения предоставления помощи со стороны МВФ в рамках четырехлетней программы на сумму 15,6 миллиарда долларов, которая стартовала в 2023 году.

1 августа 2025 года, то есть более чем через месяц после завершения конкурса, Юлия Свириденко сообщила, что правительство получило результаты дополнительных проверок. Премьер провела встречу с Цивинским по результатам которой они договорились, что кандидат на должность председателя БЭБ пройдет полиграф.

Договорились с ним о прохождении полиграфа. Это гарантированно лишает ситуацию любых манипуляций и позволяет двигаться дальше,

– сказала она.

Уже на следующей неделе Александр Цивинский успешно прошел полиграф. Правительство официально поддержало его кандидатуру как главу Бюро экономической безопасности.

Личная жизнь и декларация Александра Цивинского

Александр Цивинский женат с 2004 года и имеет двух сыновей – 17 и 12 лет. Жена Цивинского – Марьяна – психолог и судебный эксперт, проводит экспертизы в уголовных производствах.

В своей декларации за 2024 год Цивинский указал, что заработал более 2,3 миллиона гривен как детектив НАБУ. Его жена заработала более 2 миллионов гривен от предпринимательской деятельности.

Семья задекларировала дом площадью 240,1 квадратного метра, квартиру площадью 102,1 квадратного метра и земельный участок площадью 593 квадратных метра. Также семья арендует еще одну квартиру.

Александр и Марьяна Цивинские имеют 28 тысяч долларов наличными, более 250 тысяч гривен и 2 тысячи долларов на счетах в банках. Кроме того, жена Цивинского задекларировала владение криптовалютой.