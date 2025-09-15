Директор БЭБ Александр Цивинский рассказал в эфире 24 Канала, что проверка на полиграфе проходила с соблюдением всех условий. Решение пройти полиграф было добровольным.

К теме Представитель Еврокомиссии прокомментировал назначение Цивинского на должность председателя БЭБ

Как происходила проверка?

Александр Цивинский отметил, что сам является полиграфологом и хорошо понимает, как все должно быть. Он ответил на ряд вопросов, которые касались взаимодействия с Россией.

Обмануть полиграф может любой человек. Здесь вопрос в том, чтобы не полиграф обмануть, а специалиста. Очень большое значение имеет соблюдение всех правил. Если они все выполняются, есть качественное оборудование и квалифицированный специалист, то это практически невозможно,

– сказал директор БЭБ.

Он добавил, что в его случае был профессиональный специалист, который учился у лучших учителей, в частности иностранных – в наиболее авторитетной американской ассоциации полиграфологов (APA). Сама проверка полностью соответствовала всем требованиям и что важно – были применены валидные методики. То есть те методики, которым можно доверять.

Полное интервью с директором БЭБ смотрите о 19:40 на 24 Канале. Не пропустите!

"Вопросы на полиграфе касались страны-агрессора, моего взаимодействия с ней и наличия информации о потенциальном гражданстве страны-агрессора моего отца", – добавил Цивинский.

По его словам, состоянию на данный момент нет ни одного документа, который бы подтверждал то, что отец Александра Цивинского действительно является гражданином России. Вся информация 30 – 20-летней давности. Других сведений ни у кого нет.

Но я принял решение добровольно пройти эту проверку. Прошел. Все вопросы, которые потенциально где-то у кого-то могли быть по этому, сняты. Теперь я работаю в должности,

– отметил Александр Цивинский.

Стоит заметить, что процедурой все дополнительные проверки не были предусмотрены.

Что известно о назначении Цивинского на должность?