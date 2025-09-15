Директор БЕБ Олександр Цивінський розповів в ефірі 24 Каналу, що перевірка на поліграфі відбувалася з дотриманням всіх умов. Рішення пройти поліграф було добровільним.
Як відбувалася перевірка?
Олександр Цивінський зауважив, що сам є поліграфологом і добре розуміє, як все має бути. Він відповів на низку питань, які стосувалися взаємодії з Росією.
Обдурити поліграф може будь-яка людина. Тут питання в тому, щоб не поліграф обдурити, а спеціаліста. Дуже велике значення має дотримання всіх правил. Якщо вони всі виконуються, є якісне обладнання та кваліфікований спеціаліст, то це практично неможливо,
– сказав директор БЕБ.
Він додав, що у його випадку був фаховий спеціаліст, який навчався у кращих вчителів, зокрема іноземних – у найбільш авторитетній американській асоціації поліграфологів (APA). Сама перевірка повністю відповідала всім вимогам і що важливо – були застосовані валідні методики. Тобто ті методики, яким можна довіряти.
"Питання на поліграфі стосувалися країни-агресорки, моєї взаємодії з нею та наявності інформації про потенційне громадянство країни-агресорки мого батька", – додав Цивінський.
За його словами, станом на цей момент немає жодного документа, який би підтверджував те, що батько Олександра Цивінського дійсно є громадянином Росії. Вся інформація 30 – 20-річної давнини. Інших відомостей ні в кого немає.
Але я ухвалив рішення добровільно пройти цю перевірку. Пройшов. Усі питання, які потенційно десь у когось могли бути щодо цього, зняті. Тепер я працюю на посаді,
– наголосив Олександр Цивінський.
Варто зауважити, що процедурою всі додаткові перевірки не були передбачені.
Що відомо про призначення Цивінського на посаду?
- Наприкінці червня Олександр Цивінський виграв конкурс на посаду директора БЕБ. Його кандидатуру підтримали всі члени комісії. До цього він працював у НАБУ, був відомий викриттям незаконної схеми у земельній сфері.
- Згодом стало відомо, що члени комісії отримали повідомлення від СБУ, у якому мовилось, що родичі Цивінського нібито мешкають у Росії. Кабмін відмовився підтримувати його кандидатуру. Натомість комісія з обрання директора БЕБ не хотіла розглядати інших кандидатів. Там наголосили, що Цивінський пройшов усі перевірки.
- На початку серпня уряд все-таки призначив Цивінського на посаду після проходження поліграфа та інших перевірок. Від нього очікують боротьби з тіньовими схемами, налагодження довіри між бізнесом і державою.