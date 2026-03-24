Кремль оказался в ловушке: череда экономических, социальных и информационных кризисов угрожает стабильности режима и заставляет россиян нервничать. Экономические и политические эксперты разобрали для 24 Канала, что происходит в России и к чему может побудить россиян.

Проблемы врага на фронте

С наступлением тепла российские войска активизировались на фронте, однако прорвать украинскую оборону ни на одном из участков им не удалось, рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

В первые недели марта враг осуществлял давление на разных направлениях – от Сумской области до Гуляйполя. Российские силы пытались активизировать боевые действия, однако их попытки были сорваны.

Мы обнаружили такие действия и провели системные атаки дронами, ракетами, авиацией, а также уничтожили непосредственно на поле боя эти резервы,

– сказал генерал армии.

На Покровском направлении украинские военные заблаговременно обнаружили подготовку наступления, провели доразведку и нанесли системные удары, что не позволило врагу продвинуться и расширить зону боевых действий в сторону Мирнограда и Константиновки. Это один из ключевых факторов сдерживания, считает Маломуж.

На южном направлении, вблизи Гуляйполя, Силы обороны стабилизировали ситуацию и перешли к контратакам. Украинские подразделения также уничтожили резервы противника, которые тот перебрасывал для усиления наступления.

Подобные действия были осуществлены и на Александровском направлении, где украинские силы фактически "перерезали" продвижение врага. Это позволило не только остановить наступление, но и освободить часть территорий.

Среди ключевых успехов ВСУ – освобождение территорий в Запорожье, частично вблизи Покровска, а также на отдельных участках Харьковской области, в частности у Купянска, где врага удалось отбросить. Эти результаты являются показательными, считает Маломуж.

А россиян постиг провал в попытках захватить Волчанск, несмотря на подготовленный план наступления с флангов. Российская армия пока не имеет достаточных глубоких резервов для проведения масштабного весеннего наступления. В то же время Украина готовится к дальнейшим действиям врага и планирует уничтожать силы, которые тот будет пытаться перебрасывать на фронт, рассказал Маломуж.

Еще одной важной проблемой Путина является мобилизация. По словам военного эксперта Павла Нарожного, у Путина может не хватить ресурсов для обеспечения обещанных выплат военным. В таких условиях Кремль все больше будет полагаться на пропаганду.

Основной акцент будут делать на малообеспеченных гражданах, которых будут пытаться привлечь к службе. Как пояснил Нарожный, главным источником доходов российского бюджета остается экспорт энергоносителей – прежде всего нефти и газа. Именно поэтому удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре существенно влияют на финансовые возможности страны, что, соответственно, уменьшает ресурсы для выплат контрактникам.

Из-за недостатка средств в российской армии возникают и системные проблемы, в частности с выплатами семьям погибших. Иногда даже отсутствует надлежащая эвакуация тел с поля боя, что позволяет избегать компенсаций.

Несмотря на это, потенциальным военным обещают значительные суммы, до 12 миллионов рублей. Впрочем, реальные выплаты становятся все меньше, а финансовые стимулы – менее эффективными.

Среди россиян нарастает возмущение

В российском обществе в последние недели растет напряженность, что может свидетельствовать о внутренних процессах в верхушке власти, считает экономический обозреватель Вячеслав Ширяев. Речь идет, в частности, о блокировании Telegram в России, а также ситуацию с Ильей Ремеслом, который выступил с критикой Кремля и был помещен в психиатрическую больницу.

Детали. Российский блогер Илья Ремесло, который ранее поддерживал Владимира Путина, недавно выступил с резкой критикой Кремля, заявив, что полномасштабная война против Украины унесла сотни тысяч жизней и продолжается из-за личных мотивов российского лидера. Он также отметил, что Путин слишком долго находится у власти, не уважает избирателей и должен уйти в отставку и предстать перед судом. После этих заявлений Ремесла поместили в психиатрическую больницу.

Совокупность этих событий может сигнализировать о нестабильности во властных кругах, считает Ширяев. За четыре года полномасштабной войны подобное напряжение наблюдалось только во время мятежа Евгения Пригожина в 2023 году.

Нынешнее поведение российских властей напоминает иранскую модель – когда силовые структуры действуют хаотично и жестко, пытаясь обезопасить режим.

Они фактически бьют по всем, чтобы защитить себя от угрозы собственному существованию,

– объяснил Ширяев.

В то же время, что именно происходит внутри Кремля, остается непонятным. Возможен как внутренний раскол, так и внешнее давление с целью смены власти, в частности устранения Путина.

По мнению Ширяева, заявления Ремесла могут быть не самостоятельной позицией блогера, а частью контролируемой провокации, инициированной сверху, что также свидетельствует о напряжении в системе. Дополнительным сигналом является и риторика Владимира Соловьева, который неожиданно начал критиковать состояние российской экономики.

Это происходит на фоне финансовых проблем, сокращения бюджета и сложной ситуации на фронте. В частности, как отметил Ширяев, на отдельных участках продолжается отступление российских войск, а в целом ситуация свидетельствует об ослаблении как военной, так и экономической системы.

Система власти и экономики сейчас в очень уязвимом состоянии – она буквально трещит по швам,

– подчеркнул он.

Что задумал Кремль?

Проблемы со связью уже негативно повлияли на малый и средний бизнес, который теряет возможность нормально работать и коммуницировать с клиентами, считает дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Параллельно в Сибири происходит массовое уничтожение частных ферм под предлогом якобы болезней скота. По словам Огрызко, такие действия имеют признаки сознательной политики местных властей, направленной на ликвидацию независимых фермеров.

Скот уничтожают без надлежащих проверок, целыми стадами, что свидетельствует о возвращении к практикам, характерных для советских времен, когда интересы людей полностью игнорировались.

Заметим, что в Новосибирске и области продолжается массовое уничтожение скота на частных фермах: силовики и ветеринарные службы изымают животных у крестьян и сжигают их, официально объясняя это вспышкой инфекций, в частности пастереллеза. В то же время фермеры заявляют, что часто не получают никаких документов или результатов анализов, а под уничтожение попадает даже здоровый скот. Из-за этого люди теряют основной источник дохода и выходят на протесты.

Местные власти пытаются устранить тех, кто способен существовать автономно, ведь людей, которые не зависят от государства, значительно сложнее контролировать. Это своеобразное восстановление подходов коллективизации, адаптированных к современным условиям, считает Огрызко.

Ограничение интернета, в свою очередь, является еще одним инструментом давления, в частности на городской бизнес, который без цифровых сервисов не может полноценно функционировать. Все это свидетельствует о стремлении российской власти к тотальному контролю над обществом, где любая форма независимости неприемлема, подчеркнул Огрызко.

