Что ожидает российский бюджет?

Даже без урезания бюджетных расходов дефицит может вдвое превысить запланированные 3,8 триллиона рублей, о чем пишет российское медиа "The Moscow Times".

Бюджет рискует недополучить не только нефтегазовые доходы. Из-за замедления экономики ниже плана будут поступления налога на прибыль и НДС. Об этом предупреждают в Институте Гайдара.

По итогам первых двух месяцев, нефтегазовые доходы сократились почти вдвое – на 47%. Рост цен на нефть из-за войны в Иране улучшит ситуацию, но сроки непонятны.

Если условия продажи российской нефти не улучшатся, а курс рубля будет оставаться около 80 рублей за доллар, то российский бюджет может (по итогам 2026 года) недополучить до 2 триллионов рублей нефтегазовых доходов.

Пока это удается частично компенсировать за счет доходов, которые являются не нефтегазовыми. Но собранные за два месяца 3,9 триллиона рублей составляют только 12,6% от годового прогноза, что свидетельствует об определенном отставании от "графика".

В частности поступления в бюджет от НДС в размере 17,5 триллиона рублей в этом году находятся под вопросом. На них влияют:

торможение экономики;

отличные от заложенных в бюджет курс рубля;

инфляция.

Также непонятны перспективы сбора НДС за счет расширения количества компаний, которые должны его платить (с этого года порог выручки, после которого нужно переходить на НДС, снижен с 60 до 20 миллиона рублей),

– говорится в материале.

Похожая ситуация с налогом на прибыль. Финансовые результаты компаний последние два года ухудшались, и в этом году прибыли, вероятнее всего, тоже снизятся. Из-за замедления экономики бюджет недополучит 100 – 120 миллиардов рублей налога на прибыль.

Обратите внимание! При наихудшем сценарии не нефтегазовые доходы федерального бюджета могут составить около 30 триллиона рублей по итогам текущего года, а совокупные доходы – 37 триллиона рублей, что ниже номинального объема 2025 года.

Тем не менее выполнение расходов федерального бюджета происходит с определенным опережением "графика": за два месяца было потрачено 8,2 триллиона рублей, или 18,2% от годового плана (44,1 триллиона рублей) и на 5,8% больше, чем в прошлом году.

Минфин объясняет это авансированием госконтрактов, но учитывая типичную для последних лет практику превышения предельных объемов бюджетных расходов, в этом году расходы могут быть увеличены, по оценкам Института Гайдара, примерно на 1 триллион рублей,

– пишет медиа.

С учетом рисков недобора доходов это может привести к удвоению дефицита с запланированных 3,8 триллиона рублей. А с учетом предыдущих подобных инициатив и очерченных ориентиров, речь идет о 1 – 2 триллионах рублей.

Заметьте! Даже если расходы действительно будут сокращены, дефицит бюджета будет значительно больше запланированного.

Что еще известно о бюджете России?

Российское правительство готовит возможное сокращение всех "несущественных" расходов в бюджете в этом году на 10%. Об этом пишет Reuters.

Сейчас для Кремля есть две проблемы – это падение бюджетных доходов от продажи энергоносителей, а также экономическое замедление, что уменьшает налоговые поступления из других секторов экономики.

Министерство финансов сообщило ведомствам, которые распределяют бюджетные средства, что есть необходимость сокращать расходы. Сейчас они сидят и думают, что именно урезать,

– сказал один из источников Reuters.

Важно! Ситуация с нефтью вряд ли будет долгосрочной. Поэтому действующая бюджетная ситуация требует сокращения расходов.

