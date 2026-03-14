Российский бюджет в начале 2026 года оказался под серьезным давлением. За первые два месяца дефицит почти достиг показателя, заложенного на весь год. Только в январе он составил 1,7 триллиона рублей.

Главной причиной стало резкое падение доходов от нефти и газа, что является ключевыми источниками для наполнения "казны". Поэтому слабые доходы, замедление экономического роста и высокие расходы на войну в дальнейшем только будут давить на финансы страны.

Впрочем, после событий на Ближнем Востоке выросла стоимость не только на эталонные марки нефти Brent и WTI, но и на российскую марку Urals. Сейчас это лишь краткосрочный эффект, что может увеличить доходы Кремля. Кроме того, российская нефть продается с большим дисконтом. Но если конфликт будет обостряться, а мировой рынок нефти все больше будет колебаться, для россиян это может оказаться положительным сигналом.

24 Канал узнал, почему в России безумно вырос дефицит бюджета, что происходит с нефтяными поступлениями Кремля и как ситуация на Ближнем Востоке может стать для России спасением.

Что не так с дефицитом бюджета России?

Дефицит бюджета России за 2 месяца 2026 года расширился до 3,45 триллиона рублей, то есть это 1,5% ВВП, что достигает почти годового прогноза, сообщают в The Moscow Times.

Читайте также В ЕС одобрили очередную порцию санкций против россиян, однако главное еще впереди

По данным министерства финансов России известно, что в феврале дефицит был выполнен на уровне января, а это 1,73 триллиона рублей.

Дело в том, что если за два месяца госрасходы выросли на 5,8% год к году до 8,22 триллиона рублей, то доходы сократились почти на 11% до 4,77 триллиона рублей из-за нефтегазовых сборов, которые упали на 47%.

В то же время рост тех поступлений, которые не связаны с нефтью или газом, также замедлились.

Заметьте! На сегодня дефицит бюджета России уже превысил на 1 триллион рублей результаты аналогичного периода прошлого года. В тот период дефицит составлял 2,42 триллиона рублей (1,1% ВВП). А в целом в 2025 году бюджетный дефицит стал рекордным с 2020 года в процентном соотношении к ВВП – 5,7 триллиона рублей, или 2,6% ВВП.

Интересно, что экономист Иван Ус рассказал для 24 Канала, что в конце прошлого года власти России отчитались, что дефицит бюджета составляет якобы 5,7 триллиона рублей. Впрочем, бывший первый заместитель главы Центробанка России заявлял, что на самом деле реальный дефицит составляет где-то около 8 триллионов.

Иван Ус Главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Дело в том, что отдельные расходы россияне перенесли с 2025 года на 2026 год. И такой существенный дефицит за 2 месяца 2026 года поэтому показатель.

Ус объясняет, что россияне считали, что смогут покрывать дефицит за счет средств от нефтегазовых поступлений. Впрочем, в январе и феврале этого года цены на нефть были довольно низкими.

Кроме того, Ус называет еще один фактор, который влияет негативно на покрытие дефицита России. Речь идет о крепком курсе рубля.

Когда в начале прошлого года их курс составлял 100 рублей за доллар, то за условно за нефть, которая была продана на 1 миллион долларов, они получали 100 миллионов рублей. Зато сейчас курс где-то ориентировочно 75 рублей за доллар. То есть за 1 миллион долларов теперь можно получить только 75 миллионов рублей,

– говорит Ус.

Таким образом если страна в значительной степени зависит от внешней торговли, а дефицит бюджета преимущественно покрывается за счет нефтегазовых доходов, то рублевый эквивалент этих поступлений не обеспечивает того эффекта для бюджета, на который рассчитывает власть.

Почему расходы Кремля растут?

Экономист Олег Гетман для 24 Канала добавляет, что самое критическое для их дефицита как в этом году, так и в прошлом году, есть цены на энергоносители. И в первую очередь, на нефть.

Олег Гетман Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы За два месяца 2026 года мировая цена нефти марки Brent держалась на уровне 60 долларов за баррель, а соответственно, российская марка Urals могла составлять где-то 40 долларов за баррель, что довольно близко к себестоимости. И если бы такая ситуация продержалась до конца года, то последствия для России были бы критическими.

В целом власти России рассчитывали, что итоговый дефицит бюджета в этом году составит до 3,8 триллиона рублей, или 1,6% ВВП из-за повышения налогов.

Но этому помешали реальные цены на нефть, курс рубля и экономическая динамика, которые не соответствуют тем показателям, которые были заложены в проект бюджета.

Поэтому в январе Россия заработала 9,5 миллиарда долларов на экспорте сырой нефти и нефтепродуктов. Это на 1,5 миллиарда долларов меньше январских показателей, свидетельствуют данные Bloomberg.

По словам Ивана Уса, в январе 2026 по сравнению с январем 2025 проседание поступлений было на уровне минус 52%. Зато в феврале этого года поступления несколько выросли, но это за счет обратного демпфера.

Что это такое? Есть цена отсечки, то есть определенная цена, установлена российским Минфином. Если мировая цена на нефть выше этого показателя, то реализаторам нефти доплачивают за то, что они продают нефть именно в России, а не отправляют на экспорт. Если же мировая цена ниже, то уже нефтяные компании доплачивают в бюджет России,

– говорит Иван.

И в феврале нефтекомпании как раз были вынуждены уплатить средства в бюджет России. Даже известно, что Минфин России планировал уменьшить эту цену отсечения, из-за чего возник публичный конфликт между российским Минфином и Центробанком.

Были даже заявления, что на такое решение Минфина Центробанк может прекратить снижать ключевую ставку,

– добавляет экономист.

Как Россия может покрывать дефицит бюджета?

Олег Гетман рассказывает, что россияне не только за счет нефтяных поступлений покрывают дефицит. Они это делают и за счет внутренних заимствований, и благодаря запасам Фонда нацблагосостояния, который накапливали 20 лет.

Если взять нефть, то сейчас дисконт на нее составляет где-то 20 – 30 долларов, а потому Россия пока не много зарабатывает в результате подорожания мировой стоимости,

– объясняет он.

Зато возможность займов на внутреннем рынке исчерпываются. Выплаты по ним уже составляют более 7% от ВВП.

По данным KSE Institute, общий объем внутреннего государственного долга почти удвоился с начала полномасштабного вторжения и в начале 2026 года достиг около 30 триллионов рублей.

Минфин России продолжает размещать облигации, в частности с плавающей ставкой. А это делает расходы на обслуживание более чувствительными к высоким процентным ставкам.

В то же время региональный долг также быстро растет и приблизился к 3,5 триллиона рублей.

А вот Фонд нацблагосостояния пока фактически пуст. Сейчас там осталось около 30 миллиардов долларов операбельных резервов. Хотя еще в начале 2022 года запасы Фонда составляли более 100 миллиардов долларов. Такими темпами до конца года он должен исчерпать себя,

– говорит экономист.

То есть в конце этого года россиянам остаются только две возможности покрывать дефицит: это радикальное срезание всех соцпрограмм в области медицины, образования и других, или же печать рубля, который, в свою очередь, будет увеличивать инфляцию.

Почему России выгодно обострение ситуации на Ближнем Востоке?

На самом деле России выгодна ситуация, которая происходит на Ближнем Востоке, в частности чисто экономически, утверждает экономист Ус.

Дело в том, что Россия может заработать в этой ситуации средства, что позволит ей частично профинансировать дефицит бюджета, который сформировался за первые 2 месяца 2026 года,

– прогнозирует эксперт.

Во-первых, рост мировых цен на нефть толкают цену и на российскую марку нефти Urals, которая в определенные периоды даже могла превышать цену нефти марки Brent, что является парадоксальным.

Был момент, когда была зафиксирована цена на Urals на уровне 90 долларов за баррель. Но здесь надо понимать, что речь идет только об официальной цене. Россия же продает свою нефть с большим дисконтом – ориентировочно 30 долларов за баррель,

– объясняет Иван Ус.

То есть если цена 90 долларов, то реальная стоимость, за которую Россия может продать нефть, это где-то 60 долларов. В то же время по состоянию на 11 марта, по данным TradingEconomics, российская нефть составляет 81,6 доллара за баррель. Еще 25 февраля ее цена не превышала 62 долларов за баррель.

Во-вторых, цена на нефть растет, потому что есть ощущение дефицита предложения ресурса на мировом рынке.

И Россия может его компенсировать, но взамен хочет снятия санкций,

– добавляет Ус.

Напоминаем! В США могут отменить отдельные санкции на нефть, для того чтобы снизить цены на нефть и стабилизировать рынок. Сейчас детали относительно каких именно стран будут отменены ограничения неизвестны, но есть вероятность, что это может касаться России.

В-третьих, Россия скорее всего предлагает свои услуги посредника в разговорах с Ираном.

В такой ситуации Россия может использовать это как инструмент давления во время переговоров, предлагая определенные уступки или услуги в обмен даже прекращение поддержки Украины.

Однако здесь надо разобраться в том, действительно ли на рынке нефти есть недостаток ресурса. Частое колебание цен на ресурс за эти последние недели объясняет то, что пока нет четкого понимания, сколько реально есть нефти в мире,

– говорит Ус.

Хотя еще в начале этого года, по всем прогнозам, ни в одном квартале не должно было быть дефицита ресурса. Всегда предложение превышало спрос, то есть был избыток.

Зато Гетман отмечает, что то, выиграет ли Россия от конфликта США и Израиля с Ираном, будет зависеть от того, насколько долго продлится эскалация на Ближнем Востоке.

Если она завершится в течение месяца, то никаких положительных последствий для российского бюджета не будет. То есть будет временный всплеск цены, но все равно за концом года дефицит будет огромный, который может достичь даже 10 триллионов рублей,

– прогнозирует собеседник.

Зато если спрогнозировать более негативный сценарий, когда конфликт может затянуться на месяцы, то ситуация безусловно будет положительной для россиян и негативной для мирового демократического сообщества.