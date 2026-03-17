Не так давно глава Кремля жаловался Дональду Трампу, что на его резиденцию летели беспилотники. Как отметил 24 Каналу глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, на самом деле они направлялись в военный объект и имели полное право его поразить.

Чего очень испугался Путин?

В России понимают, что атака Украины на Москву показала много пробелов в их обороне. Российская столица оказалась неготовой, поэтому пришлось отключать GPS, интернет, мобильную связь. Сейчас есть подозрения, что ФСБ, а также сотрудники федеральной службы охраны переходят в режим "осажденной крепости".

Они искренне считают, что внутри Москвы действует большое количество украинских агентов, которые направляют удары, могут выставлять ретрансляторы для наших дронов. У них есть все основания полагать, что украинские дроны могут пробиться, систему противовоздушной обороны Москвы и области,

– подчеркнул Сергей Кузан.

Сейчас сказать, имеют ли их опасения реальные основания, но есть подтвержденные факты, что они проводят мероприятия с привлечением большого количества спецслужб, Росгвардии. Возможно так "накручивают" Путина и его окружение, чтобы спецслужбы получили дополнительное финансирование или полномочия.

"Но это также играет нам на руку, потому что повышение истерии, повышение парной в Кремле – это всегда определенная дезорганизованность в управлении государством. Итак, даже гипотетическая угроза от Украины использования дронов или ракеты – играет нам на руку, потому что дезорганизует российскую государственную вертикаль", – отметил Сергей Кузан.

Риторика Кремля кардинально изменилась

Кроме этого, мы видим, что Кремль проводит целый комплекс действий в отношении россиян. Уже известно, что замедлялся YouTube, фактически отключили Telegram, в целом в России берут под контроль интернет. Этот процесс продолжается уже фактически, постепенно Россия превращается в Северную Корею.

Я не думаю, что нужны еще какие-то дополнительные меры. Но есть план, который предусмотрела российская власть. Интересно, что после осени 2022 года коммуникация государственной власти с населением изменилась,

– добавил Сергей Кузан.

Так называемая "специальная военная операция" превратилась в войну. Если вспомнить начало полномасштабного вторжения, тогда людям даже запрещали говорить о войне. После объявления "частичной мобилизации" Россия перешла на военные рельсы, все понимают, что на самом деле происходит.

Несмотря на это, Кремль не решался на открытую мобилизацию, но постепенно все больше ограничивал российское население. Интересно, что до полномасштабного вторжения Россия закупала достаточно большое количество китайского программного обеспечения. Говорится о больших базах данных обо всех россиянах, их имущество, покупки, передвижения – все это должно было быть на контроле у российских спецслужб.

Кремлю не хватило денег, чтобы превратить Россию в Китай. Но бюджет смог использовать такие варианты как постепенное отключение западных социальных сетей, мессенджеров. Мы все уже это видим.

