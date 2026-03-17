На что Россия активно тратит средства?

В 2025 году российские ведомства потратили на эти цели рекордные 12 миллиардов рублей, о чем пишет российское медиа "The Moscow Times".

Читайте также Путин платит миллиарды: почему КНДР выгодно участвовать в войне против Украины

Расходы на закупки, связанные с блокировками и ограничением доступа к информации, растут из года в год,

– говорится в материале.

Сумма контрактов за 2025 год превысила 12 миллиардов. А крупнейшим заказчиком было Минцифры.

Общая сумма закупок в 2024 году – 10 миллиардов рублей.

В 2023 году сумма составляла более 8,2 миллиардов.

В 2022 – более 4,5 миллиардов рублей.

Самую крупную закупку на 7,7 миллиардов рублей Минцифры заключило в январе прошлого года. Исполнитель – Ростелеком.

Обратите внимание! Всего с 2025 по 2030 годы на установку и замену технических средств противодействия угрозам в бюджете запланировано 58,9 миллиардов рублей.

Реальные расходы на ограничение интернета в России могут быть значительно выше. В частности более 20,5 миллиардов рублей (58% от всей суммы закупок) связаны с мониторингом и фильтрацией "потенциально вредной информации".

Основным исполнителем контрактов на блокировку стал Ростелеком: с начала вторжения компания получила 40 подрядов на сумму 26,7 миллиардов рублей. Это связано с тем, что "Ростелеком" с 2019 года назначен главным поставщиком IT-услуг для госорганов.

Вторым поставщиком по сумме закупок стала компания Е.Софт. Всего с начала войны компания заключила с Роскомнадзором контракты на сумму более 417,5 миллиона рублей.

Интересно! Еще в 2018 году компания предоставляла Роскомнадзору услуги техподдержки и, вероятно, помогала блокировать Telegram.

Еще одним поставщиком услуг, связанных с блокировками, выступает компания Ред Софт, которая получила 9 контрактов с Минцифры – более чем на 130 миллионов рублей.

Что еще известно о ситуации с блокировкой интернета?

Уже ранее сообщали, что власти России решили усилить контроль над информационным пространством в стране. Таким образом, гражданам не просто ограничивают доступ к интернету, но и отключают мобильную связь. Об этом говорилось в отчете ISW.

В частности медиа сообщали, что проблемы дошли уже и до российской столицы – Москвы. Там интернет работает по правилу "белых списков".

