Сколько Путин заплатил за помощь КНДР?

Однако такая помощь была выгодной для КНДР. Институту стратегии национальной безопасности (INSS) удалось выяснить цену "дружбы", передает Korea JoongAng Daily.

В понедельник, 16 марта, аналитики опубликовали отчет об экономических последствиях военного "сотрудничества" Владимира Путина и Ким Чен Ына. Согласно ему, КНДР заработала до 14,4 миллиарда долларов.

Если Пхеньян полностью получит оплату за развертывание своих войск и экспорт оружия, вероятно, главный эффект санкций, а именно сокращение поступлений в твердой валюте, будет сведен на нет.

Детали: за период с августа 2023 года по декабрь 2025 года КНДР заработала от 7,67 до 14,4 миллиарда долларов в твердой валюте.

К слову, прямые доходы от развертывания войск, включая зарплату солдат и компенсации в случае гибели, оценивают в 620 миллионов долларов. Эксперты прогнозируют, что при условии сохранения текущей ситуации Пхеньян будет получать 560 миллионов долларов ежегодно только за участие своих военнослужащих.

Сейчас подтвержденная компенсация, которую КНДР получила от России, составляет лишь около 4 – 19,6% от ожидаемого общего дохода. Однако эти оценки охватывают только то, что удалось зафиксировать через открытые источники и спутниковые снимки.

Итак, впоследствии приспешники Путина могут получить и дополнительное "вознаграждение", в частности за секретные военные технологии.

Напомним, в эксклюзивном комментарии 24 Канала руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук рассказал, что сейчас Кремль избегает всеобщей мобилизации, поэтому вместо этого пополняет армию "за деньги" – наемниками, мигрантами и военными из КНДР.

Дать денег Ким Чен Ыну и привлечь готовую боевую силу для Путина лучше... Он может дать больше денег и масштабировать присутствие северокорейцев,

– сказал эксперт.

