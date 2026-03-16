IT-специалисты считают, что в России уже стартовали меры по ограничению работы Telegram. По их словам, пользователи массово сталкиваются с проблемами при отправке и получении сообщений, а через мобильные сети сервис часто работает нестабильно или вовсе недоступен. Об этом пишет российский Kommersant.

Резкий рост жалоб подтверждают данные российского портала "Сбой.рф". Только за выходные там зафиксировали десятки тысяч сообщений о неполадках: примерно 12 тысяч в воскресенье и почти 6 тысяч в субботу.

Как пишет Челны ТВ, эксперты обращают внимание, что ситуация отличается в зависимости от региона и оператора связи. Такая неравномерность может свидетельствовать о поэтапном внедрении ограничений или тестировании механизмов блокировки.

Ранее российские медиа сообщали, что полную блокировку мессенджера могут ввести в начале апреля. Сейчас пользователи уже сталкиваются с задержками доставки сообщений и проблемами доступа к сервису с российских IP-адресов.

Официального подтверждения полномасштабного запрета пока нет, однако текущие перебои могут быть подготовительным этапом перед более жесткими ограничениями.