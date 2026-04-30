Об этом сообщает российское оппозиционное издание The Insider.

Кто приедет на парад в Москве?

27 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что впоследствии будет обнародована информация о количестве разосланных приглашений и о том, какие именно иностранные лидеры уже подтвердили участие в мероприятиях 9 мая.

Ранее помощник российского диктатора Юрий Ушаков также сообщал, что ряд иностранных политиков планируют приехать в Москву по случаю 9 мая, однако не уточнял, о ком именно идет речь.

В то же время уже известно, что участие в мероприятиях подтвердили лидеры трех стран СНГ – президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Также, по данным СМИ, участие в параде могут принять руководители непризнанных Абхазии и Южной Осетии – Бадра Гунба и Алан Гаглоев. О намерении приехать сообщал и лидер правящей партии Республики Сербской Милорад Додик.

Кроме того, участие в мероприятиях подтвердил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Ранее также сообщалось, что из-за ограничения воздушного пространства стран Балтии он может ехать в Москву на автомобиле. Сам Фицо заявлял, что не будет участвовать в военном параде, однако планирует возложить цветы к Могиле неизвестного солдата.

Интересно! В прошлом году премьер-министр Словакии также заявлял о намерении посетить Москву на парад 9 мая, несмотря на, как он утверждал, попытки помешать этому визиту. Тогда Литва, Латвия и Эстония закрыли свое воздушное пространство для полетов самолетов, которые направлялись в Россию на мероприятия к 9 мая.

Для сравнения, прошлом году парад в Москве посетили лидеры 27 стран, в частности представители Китая, Сербии, Венесуэлы, Бразилии, Кубы, Армении, Египта, Вьетнама, Эфиопии и частично признанной Палестины. Также на мероприятии присутствовали дипломаты из Израиля.

В то же время посол США участия в событии не принимал.

Напомним, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что накануне 9 мая Путин попытается продемонстрировать российскому обществу хоть какой-то успех. В частности, армия противника может попытаться высадиться на правый берег Херсонщины или активизироваться на Сумском направлении под предлогом создания "буферной зоны".

