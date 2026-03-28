Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что скорость продвижения ВСУ замедлилась, хотя до сих пор продолжаются с положительной динамикой. Выполняются задачи тактического уровня, но противодействие россиян увеличивается.

Что происходит в Донецкой области?

Роман Свитан отметил, что оккупанты движутся такое же количество квадратных километров на Донецком направлении. В основном проблема в районе Константиновки, Бахмута, Часов Яра, в сторону Славянска. Есть проседание в районе Лимана. Россияне рвутся к Славянску, к Райгородку. Последние несколько дней были удары по дамбе в Райгородке, ее разбили.

Также враг пытается двигаться из Северска, с востока на запад в сторону Славянска. Там у захватчиков есть положительная динамика. Украинские бригады, переброшены туда, сейчас пытаются нивелировать это движение россиян.

Однако оккупанты готовились, вероятнее всего, к "победе" на 9 мая. Потому что Владимиру Путину нужен хоть какие-то успехи. Это может быть Константиновка, Райгородок, Лиман.

Сосредоточение сил и средств россиян на Славянско-Краматорском направлении максимальное вдоль всей линии фронта. Хотя они пытаются двигаться. Это формирующие операции на 1200 километров фронта. Основное направление будет в районе Славянска. Поэтому там у россиян положительная динамика. У нас – на Запорожском направлении. В балансе территории, которые сейчас нами освобождаются и теряются,

– объяснил военный эксперт.

Какая ситуация на фронте?