Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що швидкість просування ЗСУ сповільнилась, хоча досі тривають з позитивною динамікою. Виконуються завдання тактичного рівня, але протидія росіян збільшується.

Що відбувається на Донеччині?

Роман Світан зазначив, що окупанти рухаються таку ж кількість квадратних кілометрів на Донецькому напрямку. В основному проблема у районі Костянтинівки, Бахмута, Часів Яру, у бік Слов'янська. Є просідання у районі Лимана. Росіяни рвуться до Слов'янська, до Райгородка. Останні кілька днів були удари по дамбі в Райгородці, її розбили.

Також ворог намагається рухатися з Сіверська, зі сходу на захід у бік Слов’янська. Там у загарбників є позитивна динаміка. Українські бригади, перекинуті туди, зараз намагаються нівелювати цей рух росіян.

Однак окупанти готувалися, найімовірніше, до "перемоги" на 9 травня. Тому що Володимиру Путіну потрібен хоч якісь успіхи. Це може бути Костянтинівка, Райгородок, Лиман.

Зосередження сил та засобів росіян на Слов'янсько-Краматорському напрямку максимальне вздовж усієї лінії фронту. Хоча вони намагаються рухатися. Це формувальні операції на 1200 кілометрів фронту. Основний напрямок буде у районі Слов'янська. Тому там у росіян позитивна динаміка. У нас – на Запорізькому напрямку. У балансі території, які зараз нами звільняються та втрачаються,

– пояснив військовий експерт.

Яка ситуація на фронті?