Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що швидкість просування ЗСУ сповільнилась, хоча досі тривають з позитивною динамікою. Виконуються завдання тактичного рівня, але протидія росіян збільшується.
Що відбувається на Донеччині?
Роман Світан зазначив, що окупанти рухаються таку ж кількість квадратних кілометрів на Донецькому напрямку. В основному проблема у районі Костянтинівки, Бахмута, Часів Яру, у бік Слов'янська. Є просідання у районі Лимана. Росіяни рвуться до Слов'янська, до Райгородка. Останні кілька днів були удари по дамбі в Райгородці, її розбили.
Також ворог намагається рухатися з Сіверська, зі сходу на захід у бік Слов’янська. Там у загарбників є позитивна динаміка. Українські бригади, перекинуті туди, зараз намагаються нівелювати цей рух росіян.
Однак окупанти готувалися, найімовірніше, до "перемоги" на 9 травня. Тому що Володимиру Путіну потрібен хоч якісь успіхи. Це може бути Костянтинівка, Райгородок, Лиман.
Зосередження сил та засобів росіян на Слов'янсько-Краматорському напрямку максимальне вздовж усієї лінії фронту. Хоча вони намагаються рухатися. Це формувальні операції на 1200 кілометрів фронту. Основний напрямок буде у районі Слов'янська. Тому там у росіян позитивна динаміка. У нас – на Запорізькому напрямку. У балансі території, які зараз нами звільняються та втрачаються,
– пояснив військовий експерт.
Яка ситуація на фронті?
За інформацією ISW, ЗСУ мали успіхи у трьох областях. Зокрема, на південному напрямку фронту, а також на Донеччині та Харківщині. Водночас загарбники також частково просунулись у цих регіонах.
У звіті аналітиків зазначається, що контратаки ЗСУ зривають плани ворога. Сили оборони України звільнили понад 400 квадратних кілометрів на напрямках Олександрівки та Гуляйполя. Це порушило плани наступу росіян на "пояс фортець".