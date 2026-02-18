Почему семья Трампа инвестирует в производство дронов?
Второй по старшинству сын президента Дональда Трампа инвестирует в сделку на 1,5 миллиарда долларов, пишет Bloomberg.
Согласно ей, производитель дронов Xtend станет публичным, объединившись с флоридской компанией JFB Construction Holdings. Среди других инвесторов – Unusual Machines Inc. , отдельная компания по производству дронов, которая привлекла брата Эрика, Дональда Трампа-младшего, в качестве советника.
Эта сделка приблизит семью Трампов к оборонному производству, что является приоритетом для администрации. Она также дает им финансовый интерес в компании, которая может получить выгоду от планов Минобороны по ускорению закупок военных беспилотников, что, по словам администрации, тормозится чрезмерной бюрократической волокитой,
– пишут в издании.
Что известно о конкурсе на разработку дронов?
11 ноября компания Xtend объявила, что выиграла многомиллионный контракт от Министерства обороны на разработку беспилотников на базе искусственного интеллекта.
Соглашение с JFB заключено на фоне подготовки Xtend к получению новой государственной поддержки. Это одна из 25 компаний, участвующих в первом этапе программы Министерства обороны "Доминирование дронов" стоимостью 1,1 миллиарда долларов.
Группа из 25 компаний, участвующих в начальном этапе программы, включая Xtend, доставит прототипы на военную базу Форт-Беннинг для испытаний. Для производства большего количества дронов выберут не менее 12 претендентов на основе их характеристик.
Как зарабатывает семья Трампа?
Семья Трампа заработала около 1,4 миллиарда долларов на криптопроектах, что составляет значительную долю их состояния в 6,8 миллиарда долларов. Эти проекты получили толчок от собственной политики Трампа, поскольку он подписал закон о криптовалюте и назначил регуляторов, которые отклонили иски против этой отрасли.
Эрик Трамп также значительно увеличил свое состояние через инвестиции в криптовалюту, в частности в компании American Bitcoin и World Liberty Financial. Его состояние оценивается в 750 миллионов долларов, и он продолжает получать прибыль от новых лицензионных соглашений из разных стран, включая Дубай и Саудовскую Аравию.