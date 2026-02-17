Де зберігаються статки Ілона Маска?
Гендиректор Tesla та SpaceX Ілон Маск розповів, що швидке зростання його компаній уже допомогло розбагатіти тисячам людей, пише "Мінфін".
Обговорення почалося після допису Ніка Круза Патане, який звернув увагу на те, що фінансовий успіх Маска впливає не лише на нього самого. Мовляв, коли підприємець стає ще багатшим, разом із ним з’являються нові мільйонери й мільярдери, але про це говорять замало.
Вже зробив це тисячі разів. Моя чиста вартість майже повністю складається з часток власності в Tesla та SpaceX. У мене <0,1% готівки,
– відповів Маск.
Це означає, що більша частина його капіталу – це акції компаній, а не "живі" гроші на рахунках.
Які статки має Ілон Маск?
Ілон Маск став першою людиною в історії, чий статок оцінюється в 800 мільярдів доларів або більше, пише Forbes.
Це сталося після того, як його виробник ракет SpaceX придбав компанію штучного інтелекту xAI. Угода, яка оцінює об'єднану компанію в 1,25 трильйона доларів, збільшила статки Маска на 84 мільярди доларів, до рекордних 852 мільярдів доларів.
- До угоди Маск володів приблизно 42% акцій SpaceX вартістю 336 мільярдів доларів, згідно з тендерною пропозицією, яка оцінила приватного виробника ракет у 800 мільярдів доларів.
- Він також володів приблизно 49% акціями xAI вартістю 122 мільярди доларів, згідно з приватним раундом залучення коштів, який оцінив цю компанію в 250 мільярдів доларів.
Після злиття, яке оцінило SpaceX у 1 трильйон доларів, а xAI у 250 мільярдів доларів, Маск тепер володіє 43% акцій об'єднаної компанії вартістю 542 мільярди доларів.
Новини про мільярдерів
Браян Армстронг втратив понад 10 мільярдів доларів через падіння цін на криптовалюти та вибув з рейтингу 500 найбагатших людей світу. Інші криптомільярдери, такі як Кемерон та Тайлер Вінклвосс, Майкл Новограц і Майкл Сейлор, також зазнали значних втрат у своїх статках.
Родина Трампа заробила близько 1,4 мільярда доларів на криптопроєктах, що становить значну частку їхнього статку у 6,8 мільярда доларів. Трамп підписав закон про криптовалюти та призначив регуляторів, які підтримали галузь, що сприяло розвитку його криптопроєктів.
Йоганнес фон Баумбах, 19-річний спадкоємець німецької компанії Boehringer Ingelheim, вважається наймолодшим мільярдером у світі зі статками у 5,4 мільярда доларів. Найбільше молодих мільярдерів зосереджено в Німеччині, серед яких спадкоємці таких компаній, як Fielmann AG, dm-drogerie markt, та Stihl