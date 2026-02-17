Где хранится состояние Илона Маска?

Гендиректор Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал, что быстрый рост его компаний уже помог разбогатеть тысячам людей, пишет "Минфин".

Обсуждение началось после сообщения Ника Круза Патане, который обратил внимание на то, что финансовый успех Маска влияет не только на него самого. Мол, когда предприниматель становится еще богаче, вместе с ним появляются новые миллионеры и миллиардеры, но об этом говорят мало.

Уже сделал это тысячи раз. Моя чистая стоимость почти полностью состоит из долей собственности в Tesla и SpaceX. У меня <0,1% наличных денег,

– ответил Маск.

Это означает, что большая часть его капитала – это акции компаний, а не "живые" деньги на счетах.

Какое состояние имеет Илон Маск?

Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние оценивается в 800 миллиардов долларов или более, пишет Forbes.

Это произошло после того, как его производитель ракет SpaceX приобрел компанию искусственного интеллекта xAI. Сделка, которая оценивает объединенную компанию в 1,25 триллиона долларов, увеличила состояние Маска на 84 миллиарда долларов, до рекордных 852 миллиардов долларов.

До сделки Маск владел примерно 42% акций SpaceX стоимостью 336 миллиардов долларов, согласно тендерному предложению, которая оценила частного производителя ракет в 800 миллиардов долларов.

Он также владел примерно 49% акциями xAI стоимостью 122 миллиарда долларов, согласно частному раунду привлечения средств, который оценил эту компанию в 250 миллиардов долларов.

После слияния, которое оценило SpaceX в 1 триллион долларов, а xAI в 250 миллиардов долларов, Маск теперь владеет 43% акций объединенной компании стоимостью 542 миллиарда долларов.

