Почему Луна теперь является приоритетом Маска?

Илон Маск сообщил, что компания SpaceX уже сместила фокус по созданию поселения марсианского поселения на строительство самодостаточного города на Луне. Об этом он написал в соцсети X, объяснив, что именно лунный сценарий выглядит более реалистичным в среднесрочной перспективе, пишет 24 Канал.

По словам Илона Маска, ключевым фактором стала разница во временных и технических возможностях. Полет к Марсу возможен лишь в периоды, когда планеты максимально сближаются. Такое окно открывается раз в 26 месяцев, а само путешествие длится около шести месяцев. Это существенно усложняет регулярные миссии, доставку грузов и масштабное строительство.

Луна в этом смысле значительно удобнее. Запуски возможны с интервалом примерно в 10 дней, а перелет занимает всего два дня. Такая частота открывает возможность быстро доставлять оборудование, материалы и экипажи, а также оперативно реагировать на технические проблемы. Именно это, по логике Маска, делает строительство города на Луне задачей, которую можно реализовать менее чем за 10 лет.

Как это будет?

Под "самодостаточным городом" Маск подразумевает поселение, способное автономно существовать без постоянной поддержки с Земли. Речь идет о собственном производстве энергии, системы жизнеобеспечения, переработку ресурсов и замкнутые циклы снабжения. На Луне такие решения проще тестировать и масштабировать благодаря близости к Земле и возможности быстрого возвращения экипажей.

В то же время Маск подчеркнул, что марсианская цель не отменена. SpaceX планирует начать активную фазу создания города на Марсе примерно через 5 – 7 лет. Однако на этом этапе приоритетом он называет обеспечение долгосрочного будущего цивилизации, а Луна, по его мнению, является более быстрым и практичным вариантом для первого шага.

Ранее Маск неоднократно подчеркивал, что колонизация Марса является стратегической миссией SpaceX. В прошлом году он заявлял о намерении запустить беспилотную миссию на Марс до конца 2026 года. Кроме того, западные медиа сообщали, что компания уже информировала инвесторов о смещении акцента на лунные программы, в частности о планах беспилотной посадки на Луне в 2027 году.

Таким образом, новое заявление Маска не выглядит резким разворотом, а скорее холодным пересчетом ресурсов и времени. Луна в этой стратегии становится полигоном для отработки технологий, которые впоследствии могут понадобиться и на Марсе, и за его пределами.

Но не все так просто

Стоит отметить, что за этим изменением может стоять несколько иное. Ранее СМИ сообщали, что Маск пытался отменить миссии к Луне и побудить NASA переориентироваться на Марс. Он даже протолкнул своего друга Джареда Айзекмана на должность руководителя космического агентства, но во время слушаний в Конгрессе тот вдруг поддержал программу Artemis и систему запуска SLS, отметив важность Луны, а не Красной планеты. Таким образом надежды Илона полететь на Марс растаяли вместе с его дружбой с Трампом.

Осознавая, что осуществить такую миссию без поддержки государства, в частности самого NASA, Маск мог скорректировать планы, выдав это за собственное желание, а не безысходность.