Почему не подпишут "план процветания"?
Договоренности по гарантиям безопасности и восстановления Украины, которых планировали достичь на форуме, отодвинули на второй план спор вокруг Гренландии и тарифные угрозы Трампа, передает 24 Канал со ссылкой на Axios.
Как сообщил один из украинских чиновников изданию, идею о подписании лидерами так называемого плана процветания отменили. А европейские чиновники были вынуждены срочно менять повестку дня.
Пришлось выбросить подготовленные тезисы об Украине и срочно писать новые – уже о Гренландии,
– отметил чиновник.
В то же время представитель США отрицал, что конкретная дата подписания "соглашения о процветании" не была назначена ранее, и добавил, что документ еще нуждается в доработке.
Что в Украине говорят о соглашении?
Вместе с тем в Украине говорят, что "соглашение о процветании" между США и Украиной уже согласовано на техническом уровне. Об этом заявил на форуме в Давосе вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка.
Политик подчеркнул, что документ могут подписать буквально "в любой день".
Впрочем, Качка не дал точных прогнозов, когда "план процветания" все-таки будет финализирован, лишь добавил, что срок его подписания может зависеть от договоренностей по гарантиям безопасности.
Заметьте! По словам Качки, план восстановления Украины, который сейчас рассматривается, является трехсторонним документом.
Что известно о "плане восстановления"?
Ранее The Telegraph сообщало, что США и Украина готовились заключить "соглашение о процветании", которое должно стать основой для восстановления страны после завершения войны. Документ планировали подписать президенты Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время саммита мировых лидеров в Давосе.
По замыслу, соглашение должно обеспечить привлечение около 800 миллиардов долларов в течение десяти лет. Эти средства планируют направить на перезапуск украинской экономики, создание рабочих мест и масштабное восстановление. Документ также открывает путь к кредитам, грантов и частных инвестиций. Основой для этого плана стало соглашение о полезных ископаемых, подписанное между Украиной и США в 2025 году.
В конце прошлого года Владимир Зеленский также рассказал журналистам о "Дорожной карте процветания Украины", разработанной совместно с США. Это долгосрочное экономическое видение до 2040 года. Оно предусматривает создание специального инвестиционного фонда для развития секторов быстрого роста, модернизации газовой инфраструктуры, восстановления разрушенных территорий и тому подобное.