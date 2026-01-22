Какую выгоду принесет зона свободной торговли?

Об этом заявил спецпредставитель США Стив Уиткофф, передает 24 Канал со ссылкой на его выступление на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По словам американского политика, зона свободной торговли между США и Украиной будет освобождена от любых тарифов. По мнению Виткоффа, это кардинально изменит ситуацию для Украины.

Вы увидите, как промышленность будет массово перемещаться в этот регион. Представьте, это возможность опережать конкурентов только потому, что вы не платите пошлины и поставляете товары в Соединенные Штаты без тарифов,

– объяснил спецпредставитель.

Уиткофф добавил, что в США обсуждали ряд масштабных инициатив для Украины, поскольку "именно такого будущего украинский народ заслуживает".

Заметьте! Политик отметил, что сейчас США прилагают большие усилия, чтобы война в Украине наконец закончилась.