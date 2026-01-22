Какую выгоду принесет зона свободной торговли?
Об этом заявил спецпредставитель США Стив Уиткофф, передает 24 Канал со ссылкой на его выступление на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
По словам американского политика, зона свободной торговли между США и Украиной будет освобождена от любых тарифов. По мнению Виткоффа, это кардинально изменит ситуацию для Украины.
Вы увидите, как промышленность будет массово перемещаться в этот регион. Представьте, это возможность опережать конкурентов только потому, что вы не платите пошлины и поставляете товары в Соединенные Штаты без тарифов,
– объяснил спецпредставитель.
Уиткофф добавил, что в США обсуждали ряд масштабных инициатив для Украины, поскольку "именно такого будущего украинский народ заслуживает".
Заметьте! Политик отметил, что сейчас США прилагают большие усилия, чтобы война в Украине наконец закончилась.
Что в Украине говорят о зоне свободной торговли?
Недавно в интервью Bloomberg президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Киев обсуждает с Вашингтоном возможное соглашение о свободной торговле в рамках "плана процветания", который должен обеспечить послевоенное восстановление государства.
По словам президента, в этом соглашении будут прописаны нулевые тарифы на торговлю между Украиной и США. Но зона будет распространяться не на всю территорию государства, а только на отдельные промышленные регионы.
Но даже при таких условиях Зеленский считает, что свободная торговля принесет "очень серьезные козыри" Украине по сравнению с другими странами.
Такое соглашение также будет служить дополнительной гарантией экономической безопасности,
– отметил глава государства.
Заметьте! "План процветания", который Украина обсуждает с США, нацелен на привлечение 800 миллиардов долларов для восстановления Украины после войны. Речь идет о восстановлении инфраструктуры, энергетики, жилья и промышленности, а также модернизации экономики.
Что еще планируют США и Украина?
Украина также изучает идею создания свободной экономической зоны после завершения войны. Инициатива предусматривает формирование специальной территории, которая может появиться после отвода войск и фактически будет служить буферным пространством между сторонами.
Эту концепцию не стоит путать с соглашением о свободной торговле. Речь идет об отдельном механизме, который будет касаться прежде всего территорий, наиболее пострадавших от боевых действий. Проект ориентирован на быстрый запуск бизнеса и возвращение гражданской жизни в безопасных условиях.
Предполагается, что на этой территории будет действовать специальный правовой и налоговый режим, который будет стимулировать инвестиции, создание рабочих мест и восстановление общин. Потенциально такая зона может появиться в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.