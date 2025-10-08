Когда утвердят торговое соглашение?
Окончательно утвердить соглашение о торговле Евросоюза с Украиной планируют 13 октября, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".
В понедельник новое торговое соглашение между блоком и Киевом должны утвердить министры государств ЕС после одобрения документа Комитетом постоянных представителей (Coreper).
Coreper сегодня одобрил это решение, и я могу подтвердить, что акт будет принят в понедельник Советом ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел,
– отметили в Брюсселе.
- По словам европейских чиновников, после этого Украина должна подтвердить свою позицию.
- Далее документ об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли передадут на утверждение комитета ассоциации между Евросоюзом и Украиной, который был создан в рамках соответствующего соглашения.
После завершения всех этих процедур, новые правила торговли Украины с ЕС будут действовать.
Важно! Новое торговое соглашение должно заменить "торговый безвиз" с Европой, который закончился еще в июне 2025 года.
Почему не продлили "торговый безвиз"?
Напомним, что Еврокомиссия ранее не продлила широкий доступ к европейскому рынку для украинских товаров, так называемый "торговый безвиз". Вместо беспошлинного доступа Брюссель, по информации Financial Times, предложил договориться о "более широкой двусторонней либерализации" торговли.
Впрочем, в Украине отметили, что торговые меры должны быть "постоянными и прозрачными", ведь война с Россией продолжается, а отмена торговых преференций ЕС может больно ударить по украинской экономике.
Что известно о торговом соглашении?
В конце июня Украина и ЕС достигли предварительного соглашения по Углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA) для будущего экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.
По новым правилам Украина сможет поставлять в ЕС больше продукции, чем до полномасштабного вторжения, однако меньше, чем в пиковые периоды действия "торгового безвиза".
Пошлины будут касаться только определенных групп "чувствительных" товаров. Для таких продуктов, как яйца, сахар и пшеница, квоты увеличиваются, но остаются ниже исторических объемов торговли, чтобы сохранить стабильность рынка ЕС.