Когда утвердят торговое соглашение?

Окончательно утвердить соглашение о торговле Евросоюза с Украиной планируют 13 октября, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

В понедельник новое торговое соглашение между блоком и Киевом должны утвердить министры государств ЕС после одобрения документа Комитетом постоянных представителей (Coreper).

Coreper сегодня одобрил это решение, и я могу подтвердить, что акт будет принят в понедельник Советом ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел,

– отметили в Брюсселе.

По словам европейских чиновников, после этого Украина должна подтвердить свою позицию.

Далее документ об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли передадут на утверждение комитета ассоциации между Евросоюзом и Украиной, который был создан в рамках соответствующего соглашения.

После завершения всех этих процедур, новые правила торговли Украины с ЕС будут действовать.

Важно! Новое торговое соглашение должно заменить "торговый безвиз" с Европой, который закончился еще в июне 2025 года.

Почему не продлили "торговый безвиз"?

Напомним, что Еврокомиссия ранее не продлила широкий доступ к европейскому рынку для украинских товаров, так называемый "торговый безвиз". Вместо беспошлинного доступа Брюссель, по информации Financial Times, предложил договориться о "более широкой двусторонней либерализации" торговли.

Впрочем, в Украине отметили, что торговые меры должны быть "постоянными и прозрачными", ведь война с Россией продолжается, а отмена торговых преференций ЕС может больно ударить по украинской экономике.

Что известно о торговом соглашении?